MÉS proposa ampliar la prohibició del lloguer turístic a tota l’illa per incrementar l’oferta de lloguer i davallar els preus

El ple del Consell de Mallorca debatrà i votarà en la pròxima sessió plenària, dijous dia 14, una proposta de Més per Mallorca per tal de modificar la zonificació del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) per declarar tota l’illa de Mallorca no apta per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges. La iniciativa ha estat presentada avui pel portaveu de la formació a la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha remarcat que, «la proliferació de pisos turístics ha accelerat un fenomen que contribueix a disminuir l’oferta d’habitatges de lloguer». Si bé Alzamora ha assegurat que no es tracta de l’única causa de l’increment dels preus de lloguer, si ha destacat que «en restringir l’oferta, és evident que contribueix a incentivar-la derivant, a més, problemes de convivència a determinades zones o l’agreujament de la situació d’escassetat d’aigua».

Segon Alzamora, l’habitatge és una part essencial en la vida i la dignitat de les persones. Per això, ha dit, «accedir i mantenir un habitatge digne, així com els seus subministraments bàsics, és avui una de les principals preocupacions de la ciutadania i són els poders públics els responsables de garantir l’exercici efectiu d’aquest dret». No obstant això, el portaveu ecosobiranista ha recordat que la situació d’emergència de l'habitatge ha esdevingut a Mallorca en un problema de primer ordre. Encara més, «si l’esclat de la bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions d’un sistema basat en la inversió especulativa, el model turístic ha contribuït, en part, a un increment desmesurat de preus».

El portaveu de MÉS ha defensat que fins ara el pacte PP-Vox no ha pres cap mesura contundent i efectiva al respecte. En aquest context ha retret a Llorenç Galmés que «pressionat per la contestació ciutadana, el col·lapse de la xarxa viària i els problemes derivats per la massificació turística, el passat mes de maig el president de Consell va anunciar una reducció del sostre de places turístiques». Una mesura, del tot insuficient, "més si tenim en compte que sis mesos després no s’ha iniciat cap procediment per fer-la efectiva".

Més per Mallorca fonamenta la seva proposta de manera jurídica i recorda que cal tenir en compte que la DA1 de la Llei 3/2022 estableix una suspensió per adquirir places turístiques a Mallorca, de manera que no es poden donar noves places, ni d’establiments d’allotjament, ni d’habitatges. Aquesta suspensió té un màxim de quatre anys, fins que el PIAT determini la capacitat de càrrega de l’illa i així poder fer una nova zonificació per limitar el creixement d’allotjaments. El punt 2 de la DA1 exposa que, en tot cas, haurà de suposar una reducció del nombre de places actualment inscrites en els registres turístics i les integrades en les borses de places. Si no es fa aquesta capacitat de càrrega, les places que hi hagi a la borsa, quedaran extingides.