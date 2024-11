El Pi: «Els pressuposts de PP-Vox haurien d’apostar més per la inversió i no en crear nous ‘xiringuitos’»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha criticat els pressuposts del bloc PP-Vox. «El PP està totalment sotmès a tot el que Vox demana. Són un govern sense cap rumb concret», insisteix.

«Un govern que un dia aposta per edificar en zones inundables i l’altre no; un govern que un dia nega la saturació turística i l’endemà crea una comissió perquè la vol combatre; un dia vol eliminar l’ecotaxa i l’altre la vol pujar… Un govern que es mou a cop de titulars, per tapar forats i sotmès al que Vox demana», critica Gili.

«Ara Vox demana un nou ‘xiringuito’ antiocupació, més despesa, quan aquesta tasca la podria fer l’Advocacia de la Comunitat Autònoma», assegura. «D’aquesta manera s’està generant una major despesa en funcionaris i càrrecs polítics, quan el que haurien de fer és incrementar-la en inversió», ha sentenciat Gili.