En marxa el programa 'Lloguer segur': una iniciativa per a beneficiar els residents o l'especulació immobiliària?

El programa 'Lloguer segur', una de les iniciatives del «pla de xoc» del Govern per a «augmentar l'oferta d'habitatges a preus accessibles a les Illes Balerars», es posa en marxa aquest dilluns amb l'objectiu de «captar habitatges buits o sense ús residencial de petits propietaris per a oferir-los a residents a un preu reduït del 30% per sota del preu de mercat».

Es tracta d'una iniciativa que ha rebut gran quantitat de crítiques per la seva finalitat: és realment una millora per als residents a les Balears o un mecanisme per a afavorir l'especulació immobiliària?

Més per Mallorca critica que el programa 'Lloguer segur' «institucionalitza l’especulació immobiliària» i demana a l’executiu que faci polítiques per a abaixar els preus del lloguer. El partit ecosobiranista considera que el programa «constitueix una transferència de recursos públics cap als propietaris que han tengut pisos buits, que els 1.050 euros que fixa són inassumibles per a la majoria de famílies i que no hi ha cap criteri de priorització de persones ni garanties de transparència».

«Vostès diuen que 1.500 euros és un lloguer raonable. El Ministeri ens diu que el pis hauria de valdre la meitat. D’aquests 750 euros de diferència, tot és por o hi ha especulació? Perquè quan te telefona el propietari per dir-te que o renoves amb una pujada de 300 euros o te’n vas al carrer, qui té por és el llogater», ha etzibat Rosa al conseller d’Habitatge del Govern, José Luís Mateo, durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts amb relació al programa de 'Lloguer segur' de l’executiu de Prohens. «Qui té por és qui lloga i no pot pagar el lloguer, no qui especula amb l’habitatge. El Govern ha de deixar de legitimar l’especulació i fer baixar els preus», apunta MÉS.

A més, el partit ecosobiranista considera també que el programa s’orienta a llars amb sous de fins a 60.000 euros (una persona) o 68.000 euros (dues persones), quan el sou mitjà a les Illes Balears és de 25.000 euros, «sense garantir que les cases 'subsidiades' vagin destinades a qui més les necessita, per no contemplar cap criteri de priorització de persones ni garanties de transparència».

Per la seva banda, Més per Menorca ha presentat dna proposta de modificació al programa 'Lloguer Segur', plantejada en forma de Proposició no de Llei (PNL) que s'abordarà durant la sessió del Parlament d'aquest dimarts, 5 de novembre.

Els menorquinistes consideren «inconcebible que una presumpta política d'habitatge consisteixi a subvencionar a qui ja està en condicions d'accedir a un habitatge sense ajudes i, en canvi, exclogui a qui té més dificultats -per no dir impossibilitat- d'accedir-hi si no és amb el suport de l'administració», cosa que, han denunciat, fa el programa 'Lloguer Segur', en «destinar ingents quantitats de doblers públics a subsidiar l'especulació de les classes rendistes».

Una pretensió que «es pot titllar de tot menys de política d'habitatge», segons Més per Menorca, que, per aquest motiu, ha considerat «necessari que el Parlament debati i, si cal, corregeixi els elements del programa que l'allunya de ser una política d'habitatge digne».