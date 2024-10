El PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem homenatgen les víctimes del cop d’estat, la guerra i la dictadura

El PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han subscrit aquest dimarts un manifest institucional amb motiu del 29 d’octubre, data fixada per l’article 21 de la Llei de Memòria Democràtica per al record a totes les víctimes del cop d’estat, la guerra i la dictadura. Al mateix temps, els grups signants lamenten que el Partit Popular no hagi volgut subscriure aquest manifest, situant-se així al costat de les tesis de la ultradreta de Vox.

Aquests són els punts que aproven les quatre forces progressistes en el manifest:

1. En primer lloc, els signants reconeixen totes les persones que varen patir danys físics, morals o psicològics, danys patrimonials o menyscabament dels seus drets fonamentals a conseqüència de les accions o omissions que constitueixin violacions de les normes internacionals de drets humans i el dret internacional humanitari que abasta el cop d’estat de 1936, la guerra civil i la posterior dictadura, incloent-hi el període la transició.

2. Es ret homenatge als homes i dones de les Illes Balears i d’Espanya, que varen comprometre la vida i la llibertat en la lluita per la democràcia i les llibertats i varen contribuir amb el seu sacrifici al règim constitucional i democràtic de convivència i pluralisme que avui gaudim, perquè encara hi ha víctimes no reparades.

3. Es referma el compromís amb les polítiques de memòria democràtica, i es defensa la necessitat de mantenir i reforçar les polítiques públiques de memòria per assegurar que la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició arribin a totes les víctimes i al conjunt de la societat.

4. També s’expressa el rebuig a qualsevol intent de desmantellar les polítiques de memòria democràtica, essencials per preservar els drets humans i la dignitat de les víctimes. En aquest sentit, s’insta al Govern i al Parlament de les Illes a no continuar amb la tramitació de la derogació de la Llei de Memòria i reconeixement democràtics.

5. Es condemna l’actitud del president del Parlament, Gabriel Le Senne, per haver impedit a les diputades socialistes membres de la Mesa vestir una samarreta amb les imatges d’Aurora Picornell i les roges del Molinar durant el debat sobre la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria, esqueixant les imatges d’aquestes víctimes durant la sessió parlamentària. Una acció inadmissible en un Parlament, i que suposa una falta de respecte a la memòria històrica i els valors democràtics de qualsevol institució pública.

6. S’aprova desenvolupar totes les actuacions necessàries per preservar la memòria de les víctimes, a través del coneixement de la veritat, com un dret de les víctimes; l’establiment de la justícia i el fonament de la reparació i l’establiment d’un deure de memòria dels poder públics, per evitar la repetició de qualsevol forma de violència política o totalitarisme.

7. Finalment, s’acorda mantenir la data del 29 d’octubre com a dia de commemoració de record a les víctimes, amb l’organització d’actes que recordin la ciutadania aquesta jornada de memòria i homenatge.