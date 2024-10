MÉS per Mallorca exigeix a Prohens «una ambició més sincera que 'pepera'» davant el Govern espanyol

MÉS per Mallorca ha avaluat les declaracions posteriors a la trobada celebrada aquest divendres entre Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, i Marga Prohens, presidenta del Govern. En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista, Lluís Apesteguia, ha explicat la preocupació de la formació perquè la presidenta posi més èmfasi en el com s'ha de negociar un nou sistema de finançament a com acabar amb el maltractament que pateixen els ciutadans de les Illes Balears.



En paraules del també portaveu parlamentari «quan Prohens se centra a atacar el pacte PSOE-ERC pel finançament de Catalunya fa més de portaveu del PP que de portaveu de les Illes Balears; nosaltres ens hem de defensar davant un Estat que ens sotmet a un infrafinançament, no davant els catalans, i la presidenta hauria de pensar més en Lloret i manco en Sabadell o Alcorcón».



Així mateix, MÉS per Mallorca ha donat suport a la iniciativa d'ampliar el REB per incloure-hi bonificacions per a la innovació. En aquest sentit, Apesteguia ha recalcat que des del debat d'investidura la seva formació ha insistit en la necessitat de «reindustrialitzar les Balears» i que estan disposats a col·laborar amb l'executiu en aquesta línia.



De la mateixa manera els ecosobiranistes han donat suport a la reivindicació de recuperar els convenis ferroviaris «que com a mínim haurien de partir de les dues quantitats en aquesta matèria a què han renunciat diferents governs del PP: els 443,75 milions del conveni de 2007 i els 185 milions del tramvia de Palma de 2023», ha detallat Apesteguia. El portaveu ha assegurat que el seu partit sempre jugarà a favor dels interessos illencs, pressionant a Palma i a Madrid «perquè la ciutadania d'aquesta terra està cansada d'anar perdent trens per les picabaralles entre PP i PSOE».



Per això, MÉS per Mallorca continuarà «vigilant» la posada en marxa de l'anunciada comissió tècnica entre els Governs espanyol i balear perquè l'executiu central retorni a les Illes «els recursos suficients per als projectes ferroviaris».



Apesteguia ha lamentat que el Govern espanyol coincideixi amb el de les Illes Balears amb la cessió de sòl públic a la iniciativa privada per construir-hi habitatges. «És la claudicació dels socialistes davant el mercat, en lloc de seguir donant eines als diferents països i comunitats autònomes per a poder intervenir uns mercats dominats per l'especulació», ha conclòs Apesteguia, no sense lamentar la insistència de Prohens amb la immigració africana «quan les Illes Balears si estan col·lapsades és per gent que arriba amb avió i creuer».