Vidal: «La intervenció de la ministra d'Habitatge ha estat una decepció monumental»

Vicenç Vidal, diputat de Sumar-Més al Congrés espanyol, ha valorat la compareixença a la cambra baixa de la ministra Isabel Rodríguez qualificant-la d'«una decepció monumental» i «gairebé insultant per a la ciutadania que pateix».



L'ecosobiranista, visiblement molest per la intervenció de la ministra d'habitatge que ha adjectivat com a «superba i poc empàtica amb el patiment que els problemes d'habitatge generen a les classes populars, i zero autocrítica», ha explicat que tenia la sensació que «la ministra ha comparegut per a no proposar res nou, tirant pilotes fora i evitant pronunciar-se respecte a la regulació de la compra per a no residents».



Vidal ha dit que «l'habitatge és el repte social més gran que tenim avui per a combatre les desigualtats a la nostra societat» i ha reclamat al PSOE i al govern que «agafi un rumb més clar i intervencionista» per a «afrontar una realitat d'emergència absoluta».



L'ecosobiranista ha clos «celebrant que Més per Mallorca i Sumar ja no som els únics que parlam de la regulació de la compravenda per a no residents» i ha demanat a la ministra Rodríguez que «deixi de decebre i afronti qüestions d'habitatge com la SAREB».