CCOO Ensenyament exigeix una equiparació salarial per al professorat tècnic d’FP

CCOO Ensenyament reclama que «a la mateixa feina, mateix salari» per al professorat tècnic d’FP (PTFP) i per al cos singular que, encara que no tinguin titulació universitària, fan la mateixa tasca docent que la resta del professorat.

El procés d’integració d’FP a secundària deixa fora als docents d’FP que per no tenir titulacions universitàries, cobren menys que la resta de companys i companyes, realitzant les mateixes funcions; i aquesta situació vulnera el principi d’igualtat retributiva, recollit a la Constitució espanyola i l’Organització Internacional del Treball.

CCOO recalca que el punt 8 de l'Acord Marc recull que «a la finalització, en el curs 2022-2023, del procediment d’integració del professorat tècnic de formació professional al cos de professors de secundària s’analitzarà, en el marc de la normativa bàsica i es negociarà en el si de la Mesa Sectorial, la situació del professorat del Cos a extingir de professors tècnics de formació professional (PTFP) i l’aproximació de les seves condicions sociolaborals amb el professorat del Cos d’ensenyament secundari».

Exigeix el compliment de la totalitat del punt 8 de l'Acord Marc, per això demana la convocatòria de la Mesa Sectorial Docent per aprovar un complement cap a l’equiparació salarial d'aquest professorat, que està habilitat i de fet realitza les mateixes funcions docents en els centres educatius.

CCOO Ensenyament reivindica la negociació i aplicació d’un complement salarial, com ja s’ha aconseguit a altres comunitats autònomes com Galícia i Cantàbria i, posi punt final a aquest greuge comparatiu entre el professorat d’FP de les Illes Balears.

Per aquest motiu, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació la convocatòria de la mesa sectorial per donar una resposta al professorat que es troba en una situació discriminatòria.