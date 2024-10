Més per Menorca proposa una llei que prioritza els residents en la compra d'habitatge

Els diputats de Més per Menorca han enregistrat una Proposició de Llei al Parlament per a atorgar prioritat als residents a l'hora de comprar un habitatge davant «l'augment de persones que decideixen partir a una altra comunitat perquè aquí els és impossible accedir a un habitatge».

Després d'haver estudiat diversos casos similars dins l'àmbit europeu, els menorquinistes han constatat que «és possible regular la compravenda de propietats al·legant un interès general». Per a fer possible aquestes limitacions, primer serà necessari que el Govern declari l'emergència residencial de la zona, basada en l'increment de preus o la manca d'habitatge disponible. D'acord amb la proposta dels menorquinistes, els consells i ajuntaments també podrien proposar que s'aprovi aquesta declaració. Una vegada declarada l'emergència, entraria en funcionament el mecanisme de limitació de la venda d'habitatges a partir de la vinculació econòmica o social de cada persona amb el territori. Es considerarà que una persona té un 'vincle econòmic' amb una illa quan té un contracte de treball indefinit, un 'vincle social prolongat' quan hi ha residit durant quinze anys o un 'vincle social simple' quan només en faci sis anys.

Més per Menorca proposa que quan es posa a la venda un habitatge, durant els primers dos anys només puguin comprar-la les persones que acreditin un vincle econòmic o un vincle social prolongat. Passat aquest temps sense que s'hagi venut, també podran adquirir-la, durant un altre període de dos anys, les persones que tenguin un vincle social simple. Finalitzat aquest període de quatre anys, la venda ja es podrà obrir a qualsevol persona. A més, la proposta normativa dels menorquinistes prohibeix la venda d'habitatges a empreses mentre estigui en vigor la declaració d'emergència residencial.

El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, es mostra satisfet perquè «tenim damunt la taula una proposta que podria capgirar la situació habitacional d'aquestes illes, sempre que la resta de partits vagin per feina». Per això, Castells ha advertit que «ja no hi excuses per escudar-se en què la legislació europea no permet regular la compra de propietats, aquesta proposta està fonamentada jurídicament i és completament aplicable». Per a acabar, el portaveu menorquinista ha afirmat que «d'aquí a mig any podem tenir la llei aprovada i protegir el dret dels illencs a viure a casa seva».