Denuncien en l’examen periòdic de drets humans de l’ONU que Espanya discrimina els catalanoparlants

Plataforma per la Llengua ha presentat, en el marc de la Revisió Periòdica Universal (UPR) del Consell de Drets Humans de l'ONU, un informe que recull les vulneracions dels drets lingüístics dels catalanoparlants a l'Estat espanyol. L'entitat constata que l'Estat fins i tot ha incomplert les recomanacions que es va comprometre a aplicar arran de l'última revisió, i fa set recomanacions que els estats podrien enviar a l'Estat espanyol en aquesta revisió. L'UPR és un mecanisme amb el qual cada quatre anys i mig els estats de l'ONU s'avaluen mútuament per analitzar el grau de respecte als drets humans.



En concret, Plataforma per la Llengua recomana que Espanya prengui mesures per perseguir les discriminacions lingüístiques perpetrades per servidors públics i inclogui la minoria catalanoparlant com a grup protegit en la signatura del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d'Europa. També recomana que l'Estat espanyol aprovi una legislació per reconèixer els drets dels parlants de les llengües oficials diferents de la castellana perquè puguin fer-les servir amb els treballadors de l'administració general de l'Estat i a la justícia, i que compleixi les recomanacions de Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i el relator especial de l'ONU per a les minories. En particular, que canviï l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, un article que estableix que en els procediments judicials els funcionaris han de fer servir el castellà, i que només es permetran les "llengües minoritàries cooficials" si cap part s'hi oposa. A més, Plataforma per la Llengua també recomana que l'Estat prengui mesures per garantir que els infants puguin ser escolaritzats en català, i que s'investiguin, es persegueixin i se sancionin els discursos d'odi a Internet i a altres mitjans contra els catalanoparlants i la llengua catalana.