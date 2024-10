Més per Menorca reclama un finançament singular per a les Illes Balears

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, defensa aquest dimarts una proposta al Parlament perquè el Govern Prohens es prengui el debat sobre el finançament autonòmic com una oportunitat per a «revertir l'infrafinançament crònic de les Illes Balears per part de l'Estat» i no com «una eina teledirigida pel senyor Feijóo per atacar el Govern d'Espanya».

El diputat menorquinista explica que «tal com està plantejat ara el sistema de finançament de les comunitats autònomes, la ciutadania de les Illes Balears, tot i contribuir més, acaba disposant d'uns serveis públics essencials més mal finançats i més precaris». Per a revertir aquest mal funcionament, que perjudica les Illes Balears, la proposta menorquinista reclama una reforma del finançament autonòmic «que garanteixi la premissa que a igual esforç fiscal, igual finançament per habitant», per tal de «donar resposta a les necessitats financeres i millorar les infraestructures i serveis públics de les Illes Balears».

El diputat menorquinista també defensa la condonació del deute que, segons explica, «s'ha generat perquè el finançament que hem rebut ha estat insuficient, però els serveis públics essencials com educació, salut o serveis socials els hem hagut de continuar pagant».

Josep Castells deman al Govern Prohens que defensi davant l'Estat un finançament especial per a les Illes Balears, ja que «els problemes singulars que pateixen les nostres illes de connectivitat, habitatge o precarietat d'alguns serveis públics bàsics només es poden resoldre amb una dotació econòmica que estigui a l'altura». Castells manifesta el seu convenciment que «les propostes que fem des de Més per Menorca perfectament poden ser compartides per un ampli ventall de l’arc parlamentari, volem contribuir a la constitució d’un gran front polític i social per millorar el finançament de les Illes Balears».