MÉS per Palma proposa utilitzar els 20 milions d’euros per a la compra de GESA a adquirir 100 pisos destinats a habitatge social

«El PP abandona les famílies de Son Banya mentre destina milions a un museu per a turistes sense contingut ni projecte». MÉS per Palma denuncia una vegada més la inacció del govern del PP en el procés de desmantellament del poblat de Son Banya. Segons el regidor de la formació, Miquel Àngel Contreras, «després d’un any i mig de govern no han fet res per renovar l’acord polític, que estava previst fins a 2023; per avançar en el desmantellament del poblat, o per donar una alternativa habitacional a les famílies i infants que hi viuen».

En aquest sentit, cal recordar que a Son Banya hi ha 40 famílies amb menors que encara esperen ser reallotjades. Mentrestant, tot i els compromisos adquirits, l’únic que ha fet el govern del batle, Jaime Martínez, ha estat dedicar 20 milions d’euros a un megamuseu turístic a l’edifici de GESA. «És un error gravíssim», ha assegurat Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma, qui exigeix que «aquests milions es destinin a habitatge social per garantir una vida digna a les famílies més vulnerables, incloses les de Son Banya».

El regidor de MÉS també ha carregat contra la ineficàcia del govern municipal, que manté paralitzat el pacte per desmantellar Son Banya, un acord subscrit per tots els partits. A petició de MÉS per Palma, el passat 9 d’octubre es va convocar una reunió del pacte de seguiment. Allà, MÉS va tornar a denunciar la falta de progressos i va exigir una revisió completa del calendari i dels recursos assignats, especialment tenint en compte que el calendari del pacte estava planificat fins al passat any 2023. «La incompetència del PP ha deixat el pacte per al desmantellament en via morta i 40 famílies amb menors que encara avui viuen a barraques. Ara cal tornar a posar fil a l’agulla. Exigim que s’actualitzi el pacte polític per al desmantellament del poblat, amb el compromís per part de l’equip de govern de seguir avançant en la mateixa direcció», ha dit Contreras.

100 habitatges socials amb els doblers del museu turístic

Davant d’aquesta «decisió insensible», MÉS per Palma planteja una alternativa clara: utilitzar els 20 milions d’euros que es volen destinar a GESA a adquirir 100 pisos destinats a habitatge social. «Això no només acceleraria el desmantellament de Son Banya, sinó que també alleujaria la crisi habitacional que afecta tota la ciutat. En lloc de malbaratar aquests fons en un museu per a turistes, el govern de Martínez hauria de centrar-se en les persones que realment ho necessiten», ha insistit Contreras.

MÉS per Palma demana l’actualització de l’Acord Polític per al Desmantellament del poblat de Son Riera-Son Banya i de reallotjament de famílies vulnerables, i insta el govern a rectificar i dedicar els 20 milions d’euros a habitatge social, prioritzant el reallotjament de les famílies de Son Banya. «No podem permetre que el PP segueixi posant els turistes per davant dels residents de Palma. És hora de prendre decisions valentes per construir una ciutat més justa i habitable per a tothom», ha conclòs Contreras.