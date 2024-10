El Comitè de les Regions recull les demandes del Govern per a fer avaluacions d’impacte territorial a les illes

La directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis, ha expressat la seva satisfacció pel fet que el Ple del Comitè de les Regions de la Unió Europea, que ha tingut lloc a Brussel·les entre ahir dimarts i avui dimecres, ha aprovat les 12 esmenes presentades pel Govern de les Illes Balears als projectes de dictamen que s’han debatut aquests dies a la seu del Parlament Europeu.

Ramis, ha considerat «una bona notícia pels interessos de les Illes Balears» l’aprovació de les 3 esmenes al projecte de dictamen sobre Protecció de les regions europees enfront de les pertorbacions: reforçar la resiliència econòmica local i regional en l'evolució estratègica del mercat únic i on el Comitè de les Regions assumeix el compromís de fer avaluacions d’impacte territorial per tenir en consideració les particularitats d’aquells territoris que, com les Balears, «pateixen desavantatges naturals greus i permanents» abans de l’aprovació de qualsevol política que pugui afectar-les.

El Ple del CdR també ha aprovat les dues esmenes al projecte de dictamen sobre Canvi demogràfic a Europa: conjunt d’instruments d’actuació, proposades per la directora general de Fons Europeus, i que destaquen els reptes que enfronten alguns territoris insulars amb la sobrepoblació i la forta pressió que aquest fet implica en el territori i els serveis públics.

Igualment, el Ple del Comitè de les Regions ha aprovat l’esmena al projecte de dictamen sobre 'Recomanacions pel pròxim Programa Marc d’Investigació i Innovació', proposada per la Direcció General d’Innovació i Transformació Digital del Govern de les Illes Balears, i que subratlla la necessitat que, en el moment d’implementar el Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea, es contempli, per les característiques i necessitats especials de les regions insulars, la dimensió insular amb l’objectiu d’impulsar les polítiques de foment de la innovació a aquestes regions.

Finalment, també s’han acceptat les 6 esmenes presentades pel Govern al Projecte de resolució relativa a l’estat de les regions i ciutats a la UE i les orientacions polítiques per a la Comissió Europea 2024-2029. Aquestes esmenes aborden diferents temàtiques com la reconversió del turisme cap a un model més sostenible. Es sol·licitava també, fent incidència a les regions insulars mediterrànies, que a favor d’un habitatge assequible i accessible, es simplifiqui l’accés a les ajudes provinents de la UE en matèria de renovació energètica. A més, es plantejava la necessitat de que la UE afronti els reptes demogràfics també pel que fa a la sobrepoblació.

Aquestes esmenes també posen de relleu les especificitats dels territoris que pateixen desavantatges naturals i demogràfics greus especificades a l’article 174 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), entre els quals es troben les regions insulars, com son l’adaptació als efectes del canvi climàtic o la necessitat de realitzar avaluacions d’impacte territorial a favor de una subsidiarietat adequada.

D’una altra banda, la DG de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha acompanyat avui a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una visita a l’oficina del Govern a Brussel·les, on s’han reunit amb la tècnica i els quatre becaris que estan actualment desenvolupant les seves tasques de suport en temes relacionats amb la Unió Europea.