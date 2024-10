Prohens reclama a Brussel·les un règim especial per a les illes europees en el marc de la Setmana Europea de les Regions

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha reclamat a Brussel·les un règim especial per a les illes europees. Ho ha defensat durant la seva ponència en el seminari sobre les regions insulars i el nou mandat legislatiu de la UE, juntament amb altres representants polítics insulars, en el marc de la Setmana Europea de les Regions.

Prohens ha celebrat l’inici de legislatura, el qual ha descrit com una gran oportunitat per a les regions insulars per dissenyar conjuntament un full de ruta amb les principals reivindicacions per aconseguir que s’atenguin les demandes. «Perquè, com a illes, tenim unes necessitats evidents, que les institucions europees no sempre tenen en compte», ha afegit.

Durant la seva intervenció, ha defensat la flexibilització de les regles per als ajuts d’estat, els ajuts de minimis, una qüestió —ha recordat— que a les Illes Balears ja ha mobilitzat agents econòmics, socials i de la societat civil entorn del manifest «Unint forces per superar les dificultats», «el qual assumesc en primera persona», ha afegit.

«Hem d’avançar cap a un règim específic per a les illes de la Unió Europea en l’aplicació del Reglament de minimis, que permeti l’exempció a la norma general o elevar el llindar per compensar la nostra insularitat i els sobrecosts derivats d’aquest fet diferencial», ha afirmat.

Prohens ha exposat als presents el sobrecost del transport per insularitat en el cas de les Illes Balears, que se situa entre el 74% i el 100% respecte del continental, la qual cosa encareix la provisió de matèries primeres, béns intermedis, d’inversió i de consum, així com les exportacions agrícoles i industrials, i impossibilita a les empreses competir en igualtat de condicions en el mercat únic de la Unió. A més, també ha reivindicat que, tot i la modificació del Reglament d’ajuts de minimis, que en va ampliar el límit de 200.000 a 300.000 euros com a quantia màxima que poden percebre les empreses d’ajuts estatals, aquests llindars continuen resultant insuficients per a les regions insulars.

Amb tot, la presidenta ha instat la resta de representants polítics d’altres regions insulars europees a convertir totes les propostes i els reptes plantejats en un full de ruta per defensar conjuntament davant els diferents organismes, fòrums i espais de la Unió Europea. «Tenim la capacitat d’incidir en l’agenda europea durant els pròxims cinc anys. Crec que junts podem aconseguir el reconeixement i les mesures necessàries per part de les principals institucions europees per donar resposta a les necessitats i demandes de les regions insulars. Tenen la mà estesa de les Illes Balears», ha conclòs la presidenta del Govern.