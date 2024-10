PP i Vox rebutgen la compareixença de la directora de l'Oficina Balear de la Infància sobre l'entrada de menors als toros

Els diputats del PP i Vox han rebutjat la compareixença al Parlament de la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), María del Mar Pulido, per a explicar el seu posicionament sobre l'entrada de menors als toros.

La Comissió d'Afers Institucionals i General ha rebutjat aquesta petició de MÉS per Mallorca i Més per Menorca amb els set vots en contra del PP i Vox, mentre que els sis diputats del PSIB i les dues formacions ecosobiranistes han donat suport a la sol·licitud.

També s'han rebutjat les peticions de compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Maria Antònia Estarellas, o del director general d'IB3, Albert Salas.

En el cas d'Estarelles, Unides Podem havia sol·licitat la seva intervenció en aquesta comissió per a detallar l'operatiu d'emergències i la coordinació de la Direcció General d'Emergències, durant els dies en què Menorca va quedar afectada pel pas d'una DANA a mitjans d'agost. Els set diputats de PP i Vox hi han votat en contra, i PSIB, MÉS per Mallorca i Més per Menorca a favor.

La sol·licitud de compareixença de Salas, plantejada pel PSIB, estaria motivada per a explicar la nova programació de l'ens públic de radiotelevisió de les Balears. Aquesta també ha estat refusada pels set representants de PP i Vox i ha obtengut igualment els vots favorables dels sis parlamentaris del PSIB, MÉS per Mallorca i Més per Menorca.

La sol·licitud de compareixença que sí que ha aconseguit llum verda ha estat la del delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, que havia demanat el PP per a informar la Cambra autonòmica sobre les seves funcions. En aquesta ocasió ha tirat endavant els vuit vots a favor del PP, Vox i MÉS per Mallorca, l'abstenció de Més per Menorca i els quatre vots en contra del PSIB.