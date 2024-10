MÉS per Mallorca proposa que es mantengui l'AeroTIB durant tot l'any i així «no prioritzar» els turistes davant dels residents

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha exigit aquest divendres que es mantengui el servei d'autobusos AeroTIB, que connecta l'aeroport amb diversos pobles i punts turístics, durant tot l'any per a així «no prioritzar» els turistes davant dels residents.

És per això que ha anunciat la presentació d'una moció per a instar el Consorci de Transports de Mallorca (CTM), que va implementar el citat servei en el 2017, a deixar-lo operatiu durant tot l'any i no només durant els mesos d'estiu. Està previst que es debati en la pròxima sessió plenària del Consell, segons han informat els ecosoberanistes en un comunicat.

Alzamora ha defensat la mesura atès que, ha considerat, l'AeroTIB suposa una millora significativa en la mobilitat a Mallorca, ja que les seves quatre línies connecten, sense transbords ni necessitat de passar per Palma, l'aeroport de Son Sant Joan amb nuclis com Camp de Mar, Can Picafort, Cala Bona i Campos.

En aquest sentit, ha reclamat que el servei es mantengui amb horari dignes per a garantir que els residents no hagin de «dependre» del cotxe durant els mesos de temporada baixa. «Si volem unes illes sostenibles hem de pensar en el transport públic com un dret dels residents i no com un mitjà més dels turistes», ha incidit.

El portaveu de MÉS per Mallorca, que ha presentat la proposta a Manacor, s'ha mostrat confiat d'obtenir els suports necessaris per a tirar endavant una moció que, ha assegurat, «representaria una eina clau per a l'estratègia de mobilitat pública i sostenible de Mallorca».