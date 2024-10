Afirmen que «el gran defecte» del Govern és el desajust entre les paraules i els fets

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat el Govern durant la seva intervenció en el Debat de Política General, afirmant que el «gran defecte» de l'Executiu és el «desajust» entre el que diu i el que fa. «Enganen intentant fer creure que fan una cosa mentre en fan una altra», ha declarat Castells.

Segons la formació, aquest defecte afecta de manera transversal totes les polítiques que ha impulsat el Govern en aquesta legislatura, basant-se en «el doble llenguatge i la propaganda». Castells ha exigit a la presidenta Marga Prohens que concreti quines mesures prendrà per diversificar l'economia i frenar la saturació turística que afecta les Illes.

En relació amb l'accés a l'habitatge, el portaveu ha destacat la urgència d'aplicar mesures efectives, criticant que el decret de mesures urgents en aquesta matèria no aborda la problemàtica de manera adequada. A més, ha lamentat que el programa d'habitatge de lloguer segur «hagi hagut d'esperar un any» per a ser implementat.

Finalment, Castells ha ofert la predisposició de Més per Menorca per a negociar els pressupostos de 2025, però ha deixat clar que posarien com a condició que el Govern no pacti amb VOX, que es reverteixin les «obsessions» d'aquest partit, i que es prenguin mesures «veritablement urgents» per combatre la crisi de l'habitatge i la saturació turística.