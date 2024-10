MÉS proposa un acord a Prohens per l’autogovern i l’impuls de l’ús social de la llengua catalana

MÉS per Mallorca ha proposat a Prohens un acord per al desenvolupament de l’autogovern de les Illes Balears i l’impuls de l’ús social de la llengua catalana. Durant el segon dia del Debat de Política General del Govern, el partit ecosobiranista ha defensat la necessitat d’un pacte pel desplegament ambiciós de l’autogovern en matèria de finançament, transferència de competències pendents com inspecció laboral, justícia i presons; així com en matèria de desenvolupament de l’Estatut amb les proposicions de llei de MÉS per Mallorca per a la creació de la policia autonòmica, la sindicatura de comptes i la modificació de la llei electoral.

«La nostra llengua viu una situació d’emergència lingüística que requereix mesures urgents», ha assegurat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, durant la seva intervenció en el Debat de política general. «El mateniment del català com a llengua plenament viva i dinàmica a les Illes Balears és un deure de tothom. I si la situació és extraordinària, fan falta mesures extraordinàries, complementàries, però diferents del que hem fet fins ara», ha defensat Apesteguia.

Per això, MÉS per Mallorca ha proposat un gran acord lingüístic, de la mà del Consell Social de la Llengua, i amb una forta implicació de l'Estat, assumint la seva responsabilitat, en el que els ecosobiranistes han anomenat la via quebequesa de recuperació de la vitalitat de la llengua pròpia.

A més, en una línia similar, Apesteguia ha allargat la mà al Govern de Prohens per a un desplegament ambiciós de l’autogovern de les Illes Balears en tres grans línies. La primera, en referència a l’assumpció de les competències pendents de transferir com ara inspecció laboral, justícia i presons.

La segona, en el relatiu al desenvolupament de l’Estatut. En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que MÉS per Mallorca ha registrat una proposició de llei per a la creació de la policia autonòmica, en compliment a l’article 33 de l’Estatut. A més, el coordinador general del partit ecosobiranista ha anunciat que MÉS per Mallorca presentarà una proposició de llei de la Sindicatura de Comptes que possibiliti la consecució d’aquesta peça cabdal, i també que, abans de finals d’any, presentarà una proposició de llei per a modificar la Llei electoral de les Illes Balears per posar fi a una anomalia històrica: que entre el 10% i el 20% dels ciutadans que acudeixen a les urnes a votar quedin sense representació en aquest Parlament.

Finament, en tercer lloc, Apesteguia ha defensat la necessitat de treballar en la millora del finançament autonòmic. En aquest sentit, ha recordat que MÉS per Mallorca sempre ha defensat la plena sobirania a través del concert econòmic, però que, d’entrada, el partit ecosobiranista proposa el quitament del deute, com a mínim de la part imputable a l’infrafinançament, la introducció del factor d’ordinalitat pura, a més de la insularitat o l’augment de població; i l’eliminació dels elements obscurs de distorsió, com el fons de suficiència.

«Només un autogovern ple i amb capacitat pressupostària ens permetrà respondre de forma adequada a les necessitats del país i les persones que hi viuen, transformar el model econòmic, defensar la pròpia cultura i llengua i garantir la justícia social», ha conclòs Apesteguia.