CCOO reprova el Govern: «Falta marcar un horitzó de futur per a les Balears i concreció en les propostes»

El secretari general de CCOO de les Illes Balears, José Luis García, ha fet notar una falta de concreció en les propostes presentades per Prohens al debat de política general de les Illes Balears d'aquest dimarts.

García ha demanat que es marqui de manera diàfana quina política seguirà el Govern en el que concerneix el món del treball -plans d'ocupació, prevenció i salut laboral, i formació professional-, així com a la Llei d'habitatge i el decret de congestió turística.

En aquest sentit, García ha lamentat que pràcticament no s'hagin abordat mesures en matèria de turisme, un tema del qual s'ha parlat poc en el discurs de la presidenta. En aquest sentit, CCOO assegura que continuarà reclamant, com ja es va fer a l'anterior govern, un pla estratègic per a les Balears que tingui la ratificació de la Taula de Diàleg Social.

D'altra banda, des del sindicat han advertit que exigiran la constitució d'una taula de diàleg en matèria d'habitatge i que es mantinguin en dos anys els terminis de residència per a accedir a qualsevol ajuda.

Per acabar, CCOO ha posat l'accent en el fet que determinats temes com el de la llengua i el de la memòria democràtica, que tan candents han estat en aquesta legislatura, no hagin tengut esment.