Critiquen el «menyspreu» de Felipe VI a Mallorca per mantenir el títol de 'Reyal' a l'autoproclamada 'Acadèmi de sa Llengo Baléà'

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, ha criticat el «menyspreu» de Felipe VI a la institució insular després de desoir la petició feta pel ple de la corporació de retirar el títol de 'Reyal' a l'autoproclamada 'Acadèmi de sa Llengo Baléà'. Aquest «desaire», ha dit, «suposa una nova ofesa a les nostres institucions i denota la manca de respecte que des de sempre ha demostrat la família Borbó amb la llengua, cultura i història de Mallorca».

Alzamora ha criticat l’actitud del cap de l’Estat una vegada ha rebut l’acord del ple impulsat per MÉS on també s’instava Felipe VI a demanar disculpes i a reconèixer la unitat lingüística del català: «L’acord es va adoptar i al maig i comunicat el passat mes de juliol. De fet, quan va venir de vacances a l’agost podria haver aprofitat l’oportunitat per demanar disculpes».

En aquest sentit, el portaveu ha recordat que l’acord plenari instava la Casa Reial a consultar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la seva decisió respecte a la concessió del títol de 'Reyal' a l''Acadèmi de sa Llengo Baléà' i atendre el seu posicionament com autoritat lingüística i que en futures concessions i actuacions relatives a la llengua catalana consulti prèviament a la Universitat de les Illes Balears segons l'obliga la Llei Orgànica 1/2007. «No ens consta cap consulta a la Universitat», ha remarcat, al temps que ha assenyalat que la concessió del títol 'Reyal' «és un nou episodi que corrobora que la llengua catalana, pròpia de les Balears, continua sent menyspreada. En aquest cas, el més greu és que ha estat la prefectura de l'Estat l'encarregada d'atiar el conflicte lingüístic i trencar els consensos que en els últims anys han permès normalitzar la promoció de l'ús del català».

Des de MÉS recorden que Felipe VI «primer va decidir contravenir tots els principis legals i acadèmics amb l'objectiu d'alimentar el debat secessionista i ara menysté tot el poble de Mallorca que a través dels seus representants al Consell li ha exigit una disculpa pública». Encara més, aquest posicionament de la Zarzuela es produeix, segons MÉS, en un moment en què la situació del català a Mallorca, i en la resta de les Balears, «no es troba en una situació normal d'una llengua en el propi territori».