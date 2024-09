MÉS per Palma denuncia la desaparició dels educadors familiars

MÉS per Palma denuncia que des del passat mes de juny el govern de Cort ha deixat de contractar els educadors familiars que tenien els Serveis Socials. El regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras, ha assenyalat que «l’abandonament progressiu dels Serveis Socials per part del PP és una evidència. La desaparició dels educadors, se suma a la substitució de l’EPASS per una oficina de la policia local o al menyspreu cap als programes ALTER (Programa d’Intervenció Socioeducativa per a Joves) i SIAD (Servei d’Intervenció i Acompanyament Domiciliari), que fa més d’un any que pengen d’un fil».

La desaparició dels educadors familiars s’ha produït sense que hi hagi hagut cap notificació oficial, deixant tant els treballadors com els usuaris sense informació ni alternatives des del passat mes de juny. «L’eliminació d’aquest programa, que feia una tasca preventiva essencial per a les famílies en risc, és només un altre exemple de l’actual política de retallades del govern», assenyalen. «El PP no només no ha renovat aquest contracte, sinó que ho ha fet sense avisar. Aquesta falta de transparència afecta directament les famílies més vulnerables, que depenien d’aquest suport per evitar situacions de risc. A més, amb la desaparició dels educadors familiars Cort està incomplint la Cartera de Serveis Socials», ha declarat Contreras.

A més, el regidor Miquel Àngel Contreras ha assenyalat que programes essencials com ALTER i SIAD han estat en perill el darrer any. «A finals de 2023, MÉS per Palma va demanar una compareixença a la regidora de Serveis Socials sobre la continuació d’aquests programes, que aleshores estigueren a punt de desaparèixer. Enguany ens trobam que els educadors d’ALTER s’han reduït a la meitat. Però gràcies a la denúncia de MÉS per Palma, en el darrer Ple de l’Ajuntament el govern del PP es va veure amb l’obligació de garantir la seva continuïtat. La nostra denúncia ha servit perquè el Partit Popular es comprometi a municipalitzar aquests serveis l’any 2025. Que tothom tengui clar que estarem vigilants perquè aquest compromís es compleixi», assenyala Contreras.

MÉS per Palma ha assegurat que la deixadesa del PP en matèria de Serveis Socials és «constant». «Als casos ja esmentats dels educadors familiars o els d’ALTER i SIAD se li ha de sumar la degradació de l’EPASS, un servei referent en atenció social que ha estat reubicat sense planificació, afectant l'accés igualitari dels residents. El govern del PP no pensa en els més vulnerables i està deixant que els Serveis Socials de Palma, que han estat una referència a l’àmbit estatal, s’instal·lin en la deixadesa i la improvisació permanent», ha criticat Contreras.

MÉS per Palma exigeix al govern el PP la recuperació immediata dels educadors familiars i dotar el pressupost necessari per a garantir uns Serveis Social de qualitat: «Els compromisos adquirits al Ple per tenir cura de la gent que més ho necessita s’han de concretar en fets, no se’ls pot endur el vent».