La regidora de Vox a Esporles també abandona el partit

Andrea Busquets, la única regidor de Vox a l'Ajuntament d'Esporles també ha anunciat que abandona el partit d'extrema dreta. Ha explicat que deixa el partit per haver-li atribuït falsament declaracions ofensives sobre menors immigrants

Busquets, que passarà a ser regidora no adscrita, ha denunciat que des de Vox «han posat en la meva boca paraules que jo no he dit i han publicat barbaritats sobre mi». «Som la persona de tot el partit que més antagònica és amb les idees racistes», ha explicat.

Busquets assegura que mai ha dit que «haurien de ser el batle i els regidors de MÉS els que acullin menors en les seves pròpies cases», com va informar el partit d'ultradreta en una nota de premsa.