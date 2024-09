Le Senne diu al jutge que hauria actuat de la mateixa manera si la foto hagués estat de Franco

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), s'ha mostrat aquest divendres «content» de poder declarar davant del jutge d'instrucció que l'investiga per delicte d'odi i ha mantengut que seria «sorprenent» que la denúncia per arrabassar les fotos d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar no s'acabàs arxivant.

La segona autoritat de les Balears s'ha pronunciat així davant els mitjans poc després de declarar al Jutjat d'Instrucció 1 de Palma.

Segons ha assegurat el neofeixista, ha explicat el jutge el mateix que va explicar quan va comparèixer al ple del Parlament. «Vaig trencar accidentalment un foli i això és tot».

Demanat per la imatge d'un president de la Cambra autonòmica declarant en un jutjat i per la possibilitat que dimitís si finalment acabàs condemnat, Le Senne ha assegurat que «espera no veure això» i que seria «una gran sorpresa». «Confii en l'acció de la justícia i quedarà en res», ha declarat.

El president de la Cambra autonòmica ha expressat la seva confiança que el procediment acabi aviat «per s poder dedicar-se a coses més serioses, que és el que esperen els ciutadans».

Gabriel Le Senne ha comparegut aquest divendres als jutjats de Via Alemanya de Palma en qualitat d'investigat per un presumpte delicte d'odi arran de les denúncies presentades pels col·lectius Memòria de Mallorca i Estimada Aurora, així com per les famílies d'Aurora Picornell i Antònia i Maria Pascual.

Le Senne no ha respost les preguntes de les acusacions i únicament ho ha fet a les preguntes del jutge, el fiscal i la seva advocada, encara que segons ha transcendit, durant l'interrogatori ha assegurat, responent al representant del Ministeri Públic, que hauria actuat de la mateixa manera si la foto hagués estat del dictador Francisco Franco.

L'advocat de l'acusació popular que exerceix el col·lectiu Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha defensat, per part seva, que el procediment sí que s'acabarà jutjant entenent que «hi ha matèria suficient per a considerar l'existència d'un delicte». El lletrat ha explicat que el comportament de Le Senne entraria en la consideració d'injúries col·lectives perquè amb el gest de rompre les imatges es varen ofendre totes les víctimes del franquisme representades en aquest cas per Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

«No es pot humiliar d'aquesta manera unes dones que varen ser violades i assassinades de manera salvatge. Ha de tenir conseqüències penals», ha argumentat Frau.