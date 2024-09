MÉS denuncia que el Govern pagarà 72.000 euros als propietaris per cada pis buit en lloc de limitar els preus

MÉS per Mallorca ha criticat aquest dimecres que el Govern «vulgui pagar de cop cinc anys de lloguer als propietaris que posin a disposició del Programa Lloguer Segur els seus habitatges buits». El partit ecosobiranista considera que aquesta mesura no resoldrà el problema i recorda que l’Executiu «ha d’assegurar el dret a l’habitatge en lloc de transferir grans sumes de capital a qui ja és propietari» i reclama que el Govern de Prohens «apliqui la llei estatal per, com a mínim, limitar els preus del lloguer».

«El disseny del Pla de lloguer segur que proposa el Govern ni farà davallar els preus de l’habitatge, ni garantirà l’accés a una casa digna, únicament servirà per transferir doblers públics als propietaris que tenen cases buides», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Els més beneficiats del pla del Govern són els qui tenen pisos buits per especular, no la gent que necessita un lloc on viure. Amb 72.000 euros per cada pis buit, els qui tenguin 4 cases buides rebran 288.000 euros del Govern de cop», ha afegit Rosa.

Així, per a MÉS per Mallorca, la mesura anunciada pel conseller d’Habitatge, José Luís Mateo, no resoldrà l’emergència habitacional, sinó que «accentuarà encara més el problema de l’accés a l’habitatge perquè farà que qui més tengui, tengui encara més i els més vulnerables tenguin menys», ha afirmat el diputat de MÉS per Mallorca.