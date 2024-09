El Pi critica el «fracàs» de l'Ajuntament de Palma en la protecció del comerç local

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha denunciat el «fracàs» de l'Ajuntament de Palma en les polítiques de suport al comerç local, especialment els petits i mitjans negocis emblemàtics que han donat vida al centre de la ciutat durant dècades. Segons la formació, l'Ajuntament no ha fet prou per mantenir i potenciar el teixit comercial local, cosa que ha provocat el tancament de negocis històrics.

El Pi ha destacat el tancament recent de la merceria Gracia, que va abaixar la barrera aquest agost després de 30 anys de servei als Geranis. Aquest cas és només un dels molts exemples de negocis de tota la vida que es veuen obligats a tancar per falta de suport institucional.

«Molts comerços singulars estan tancant, com la llenceria Gracia, la sastreria Pedró Lladó o la joieria Valentín, i ningú fa res per evitar-ho. Els Geranis quedaran morts», ha advertit la formació. Per això, El Pi exigeix a l'Ajuntament un pla urgent per defensar el comerç de proximitat i els establiments emblemàtics de Palma.

Entre les mesures proposades per El Pi hi ha bonificacions fiscals, com una reducció del 25 per cent a l'Impost de Béns Immobles (IBI) i a la taxa de fems, aparcament gratuït per als clients que comprin en comerços locals, així com una major promoció i dinamització de les zones comercials. "No podem permetre que l'Ajuntament es quedi de mans plegades mentre el comerç local mor", conclouen des de la formació.