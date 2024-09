Unides Podem critica el PP per «mirar a un altre costat» amb la crisi de l'habitatge mentre «criminalitza les persones migrants»

Unides Podem ha celebrat aquest cap de setmana una rendició de comptes dels seus representants en les institucions en la seva seu de Vila (Eivissa) en la qual s'ha trobat amb els seus militants per a conèixer quines són les seves problemàtiques i preocupacions més actuals. A l'acte han participat Cristina Gómez, diputada en el Parlament balear; Óscar Rodríguez, conseller insular; Guadalupe Nauda, regidora de Vila; Álvaro de la Fuente, regidor de Santa Eulalia; i Angie Rosselló, regidora de Sant Antoni. També ha assistit a l'acte Lucía Muñoz, la coordinadora de Podem Illes Balears.

Cristina Gómez, parlamentària balear, ha valorat a Eivissa la resposta de la presidenta Prohens en seu parlamentària relativa a Can Rova: «La Sra. Prohens ha tornat a mirar a un altre costat intentant evitar parlar de Can Rova». «El problema són els polítics que estan governant, tots del Partit Popular» apunta la diputada, qui valora com a «inadmissible que encara hi hagi gent al carrer» mentre «el PP vota que no a l'expropiació d'ús d'habitatges buits de grans tenidors», «a la limitació de compra a no residents» així com es nega a «aplicar la llei d'habitatge per a topar els preus dels lloguers». A més, Gómez critica també la falta d'una taula d'habitatge del «PPacte de sostenibilitat», sent «el principal problema i el factor d'empobriment» de les Balears, «no perquè no tinguin treball ni salari, sinó per l'elevat preu de l'habitatge». «Aquesta és l'illa del luxe i els 'millonetis' mentre hi ha gent al carrer» ha afirmat. Per a Gómez, «tot això és responsabilitat del PP i de Prohens» els qui consideren que «el principal problema són els migrants» mentre «treballen per a rendistes i promotors» ha resolt.

Per part seva, Oscar Rodríguez, conseller insular d'Unides Podem, ha assenyalat també la «responsabilitat» de la batlessa de Santa Eulàlia i del president del Consell en relació amb el desallotjament de Can Rova. El conseller ha anunciat que preguntarà pel treball del Consell amb els menors «no sols després sinó abans del desallotjament». El conseller insular de la formació ha considerat que «la propietat privada i el dret a tenir beneficis» no poden estar «per sobre del dret a l'habitatge».



Finalment, Guadalupe Nauda ha criticat la política municipal d'habitatge a Vila pel que fa a l'aplicació del decret sobre habitatge que «suposa la reconversió de locals en habitatges». Les conseqüències d'aquesta reconversió, apunta la regidora d'esquerres, «ha produït en els barris perifèrics que el que tenia un petit comerç ha hagut de tancar i perdre la seva font de treball perquè els propietaris els és més rendible llogar-los com a habitatge i especular amb ells».