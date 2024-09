El PP, en contra de donar prioritat a la població resident en la compra d'habitatge

El Partit Popular ha votat aquest dimecres al Senat espanyol en contra de la moció presentada pel senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, que proposava implementar normatives en l'àmbit estatal i europeu que donin prioritat a la població resident a l'hora de comprar un habitatge. El senador ha manifestat la seva profunda decepció per l'actitud de la dreta, ja que confiava en un vot positiu: «És incomprensible que no vulguin protegir els drets de la nostra gent», ha dit. «El PP prefereix treballar de la mà del sector immobiliari de luxe, de les segones residències», ha afegit el senador progressista.

Juanjo Ferrer ha recordat que en aquests moments, el 40% de les transaccions immobiliàries són en mans de persones estrangeres, que principalment compren pisos per a venir a passar les vacances. Per aquest motiu, una de les propostes de la moció és implementar un canvi legislatiu en el marc de la Unió Europea que limiti de forma temporal la compra d'habitatge a persones no residents. Una iniciativa similar a la que es va aprovar per la zona del Tirol a Itàlia o a Dinamarca i Àustria amb la compravenda de terrenys agrícoles.

Ferrer ha recordat que el Parlament de les Illes Balears ja va instar el 2022 el Govern a prendre mesures per a frenar aquesta tendència. Així, l'Executiu va plantejar una residència mínima a les Illes de 5 anys per poder adquirir cases i pisos i va posar en marxa un grup de treball per a encaixar una excepció dins la normativa europea que permetés implementar-la.

Juanjo Ferrer ha mostrat davant el Ple del Senat fotografies dels diversos assentaments de caravanes i tendes de campanya que hi ha en aquests moments a Eivissa per a mostrar la situació dramàtica i posar en evidència «la impassibilitat de la dreta, que governa a totes les institucions de les Balears». El senador, mostrant una imatge d'unes pedres col·locades per tal d'impedir l'accés de caravanes en un punt de l'illa, ha comentat que «aquesta és la feina que fa el PP, posar pedres en el camí», referint-se a la problemàtica residencial.

Per la seva banda, la senadora del PP Maria Salom ha culpat de la situació «als comunistes» que formen part del Govern d'Espanya i «als okupes» per a, a continuació, afirmar que l'auge del sector del luxe no té res a veure amb la falta d'habitatge per a residents, tot i que en aquests moments la meitat de les promocions que es fan a Eivissa són destinades a aquest mercat. El mateix Banc d’Espanya ha assenyalat la compravenda de pisos per part de població estrangera com un dels principals problemes.

La moció del senador d'Eivissa i Formentera ha rebut el vot a favor de tots els partits polítics amb representació al Senat excepte PP i BNG, que hi han votat en contra, i Vox, que s’hi ha abstengut, pel que ha quedat rebutjada. Ferrer ha acceptat una moció del PSOE per tal d'instar «totes les administracions públiques» a cercar solucions al problema de l'habitatge.

Ferrer ha acabat la seva intervenció destacant que hi ha dos models polítics: el del PP, que és «el sector del luxe i segones residències i els campaments de caravanes». En contraposició, el model progressista, que aposta per l'habitatge públic i regular el preu del lloguer.

Finalment, el senador d'Eivissa i Formentera ha animat la ciutadania a participar en la manifestació del 27 de setembre convocada per l'entitat 'Canviem el Rumb' a Eivissa, en contra de la massificació turística i en favor del dret a l'habitatge.