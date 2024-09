El PSIB-PSOE adverteix que s'han incrementat les llistes d'espera en salut i serveis socials amb el Govern de Prohens

Durant el ple del Parlament d'aquest dimarts, els diputats del Grup Parlamentari socialista han acusat el Govern de Prohens d’haver incrementat les llistes d’espera en salut i serveis socials, tant per accedir a consultes com en la mitjana de dies que s’ha d’esperar per a una operació quirúrgica o per una prestació social.

En concret, Patrícia Gómez ha indicat que, segons les mateixes dades de la Conselleria de Salut, en un any ha crescut tant el nombre de pacients que esperen acudir a consulta (9.164 més) com el temps d’espera, que s’ha incrementat en més de 5,6 dies en les demores superiors a 60 dies. Així mateix, en el cas de les operacions, també s’ha incrementat en 1,5 dies el temps d’espera per a ser intervengut.

La situació s’agreuja en el cas d’Eivissa i Formentera, on l’àrea de Salut acumula prop de 12.000 persones que esperen atenció més de 60 dies, i la demora mitjana ja és de 161,3 dies, amb un increment de 50 dies més respecte a fa un any i el doble d’espera mitjana respecte a la mitjana de les Illes Balears (80,6 dies).

Gómez ha indicat que l’Hospital de Son Llàtzer ha duplicat el nombre de dies d’espera per a una operació, passant de 123,2 dies als 222,2 dies en l'actualitat. «Cent dies més d’increment en les esperes en tan sols un any, aquesta és la trista realitat de la gestió del PP», ha conclòs la diputada.

Més de 4.300 persones esperen una prestació en serveis socials

Per la seva banda, el diputat Omar Lamin ha incidit en la mala gestió dels serveis socials: «La llista de persones que esperen una prestació social creix dia rere dia», ha lamentat. En concret, des del PSIB han indicat que des de l’arribada del PP al govern, les llistes d’espera s’han duplicat, i més de 4.300 persones amb dret reconegut a una prestació no poden accedir als serveis essencials que necessiten, «i aquesta xifra continua creixent», ha insistit Lamin.

A més, el diputat ha afegit que unes 1.800 persones esperen el servei de teleassistència, «un servei que en l’anterior legislatura no tenia llista d’espera», i que el servei d’ajuda a domicili, vital per a les persones majors, «està col·lapsat, amb 2.623 persones en llista d’espera, més del doble que fa uns mesos».

Per això, el diputat del PSIB-PSOE ha considerat «incomprensible» que el PP renunciï a fons per formar 2.000 professionals d’FP, ja que la formació en FP «és una part essencial per atendre les necessitats de les persones dependents».