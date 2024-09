Alzamora (MÉS): «El conjunt d'obres faraòniques per ampliar carreteres costarà prop de 200 milions d'euros»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha rebutjat la intenció del departament insular de Mobilitat i Carreteres d'afegir un carril més a la Via de Cintura i ha reclamat la «retirada immediata del projecte».

Alzamora considera que anunciar el projecte tot just en plena Setmana Europea de la Mobilitat «suposa tota una declaració d'intencions». El portaveu ha expressat preocupació perquè l'ampliació de la Via de Cintura «només traslladarà els embossos d'un punt a un altre».

«L'aposta del PP continua sent l'asfalt en compte d'impulsar un ordenament eficaç de la mobilitat. Estan obsessionats a continuar omplint de cotxes i fum les carreteres de Mallorca», ha insistit Alzamora. També ha remarcat la «inutilitat» de construir més vies d'alta capacitat per a reduir les congestions de trànsit, ja que «l'ampliació de la xarxa viària crea una demanda induïda i provoca un efecte crida per a utilitzar el vehicle privat».

A parer d'Alzamora, el PP s'hauria d'orientar a «disposar d'un transport públic regular i de qualitat durant tot l'any que no estigui pensat només pels turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa», ha sentenciat el portaveu.

En contraposició a aquest model, des de MÉS han recordat que el ple del Consell va votar i aprovar una moció presentada per la formació ecosobiranista que instava el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en aquesta matèria», ha assegurat Alzamora.

Ampliació encoberta de la xarxa, col·lapse circulatori i cost desproporcionat

Alzamora també ha censurat l'«obsessió milionària» del president insular, Llorenç Galmés, per continuar ampliant la xarxa viària de l'illa, i ha criticat l'elevat cost que suposaran aquestes obres: «El conjunt d'obres faraòniques anunciades comportaran prop de 200 milions d'euros».

Peatges per no residents

Finalment, el portaveu ha aprofitat per recordar que el ple d'aquest dijous debatrà una proposta de MÉS per a implementar peatges per a vehicles de no residents a les vies d'alta ocupació de Mallorca, així com a altres carreteres com la Ma-10 (Serra de Tramuntana), que consideren «altament sensibles mediambientalment i saturades de manera constant pel trànsit de vehicles de lloguer».

Segons Alzamora, aquesta mesura està en sintonia amb les polítiques i estratègies de la Unió Europea vigents, i és un sistema que ja funciona en altres territoris, com ara Portugal.