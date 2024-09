Proposen un nou tribut per als habitatges buits de Palma

MÉS per Palma proposa un nou tribut per a combatre els habitatges buits i «compensar la baixada fiscal per als més rics que proposa el PP». Davant la creixent crisi de l’habitatge a Palma, que afecta especialment les famílies de classe mitjana, MÉS per Palma presenta una nova proposta fiscal destinada a «corregir les desigualtats que generaran les rebaixes d'imposts del PP». «El PP baixa impostos a l’1% de la població més rica de les Illes Balears, però vol que en pagui el 99 % restant, la gent normal. Amb ells les persones que no arriben a final de mes continuaran pagant igual», ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació.

La creació d'un nou impost sobre els habitatges buits és una mesura per a «fer front a l’especulació immobiliària que manté moltes cases desocupades i preus molt alts per a les famílies». Vol garantir que els recursos municipals no es redueixin a costa de rebaixes impositives a una minoria privilegiada, han assenyalat.

Les rebaixes fiscals del PP rebaixen la qualitat de vida

MÉS ha explicat que les rebaixes d'imposts proposades pel PP, en lloc de beneficiar les famílies de barris com Son Gotleu, La Soledat o Pere Garau, suposen un benefici fiscal per a les grans fortunes que resideixen a barris més exclusius. Mentre les famílies de classe mitjana continuaran pagant els mateixos imposts o tendran rebaixes mínimes, els propietaris de múltiples habitatges de gran valor gaudiran de reduccions enormes. «Aquesta situació accentua les desigualtats entre els barris i entre els veïnats», denuncien.

Un impost per a frenar l'especulació amb els habitatges buits

El PP elimina els recàrrecs de l’IBI als habitatges buits de Palma. Davant aquest retrocés, MÉS per Palma fa una proposta perquè paguin més els qui tenen els seus habitatges tancats. «No podem permetre que hi hagi cases sense gent i gent sense casa», ha remarcat Truyol.

Un dels elements clau de la proposta de MÉS per Palma és gravar els habitatges buits amb un impost progressiu per a incentivar que els propietaris els posin en el mercat de lloguer o de venda. La proposta inclou un gravamen de:

1,5% el primer any que l'habitatge estigui buit.

3% el segon any.

5% el tercer any i successius.

Per exemple, en el cas d’un pis buit de 150 m² al centre, suposaria un pagament de 1.875 € el primer any que l'habitatge estigui buit, 3.750 € el segon any i 6.250 € el tercer any i posteriors, si el pis continuàs desocupat.