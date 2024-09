El PP s'oposa ara a la construcció de la macrogranja de gallines de Sineu

El president del PP Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha reunit a Sineu amb els batles, portaveus de la formació popular als pobles del Pla i amb la junta local del mateix municipi per a tractar la construcció de la macrogranja avícola. El president ha explicat que el PP s'oposa al desenvolupament del projecte perquè «som aquí per a millorar la vida dels mallorquins i per donar-los suport en les seves reivindicacions».



Llorenç Galmés ha defensat que «no ens posarem de perfil, ja que no s'entén una altra manera de fer política que escoltant de prop les problemàtiques». Per això, «hem convocat aquesta reunió per a asseure'ns junts i aquells que resulten perjudicats puguin compartir les seves preocupacions». «La veu que importa és la dels ciutadans, i en aquest cas els veïnats, els ajuntaments, els agricultors i les associacions ja han xerrat».



Galmés ha afegit que «entenem que aquestes instal·lacions tindrien un impacte negatiu tant en el benestar dels veïnats com en el territori en el qual s'estableix» i ha remès a «la ja existència d'informes negatius i desfavorables per part de les institucions», en concret de la Conselleria d'Agricultura, de l'Ajuntament de Sineu i el Consell de Mallorca.