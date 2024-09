La ultradreta de VOX carrega contra l'STEI per «la difusió de propaganda ideològica» dirigida als treballadors del Consell

Nou atac de l'extrema dreta a la llibertat sindical. El portaveu adjunt del partit neofeixista VOX al Consell de Mallorca, David Gil, ha carregat aquest dissabte contra l'STEI Intersindical, després d'observar «un ús creixent de difusió de propaganda no laboral en els taulers d'anuncis destinats als treballadors, taulons dedicats exclusivament a la difusió de propaganda de caràcter no sindical».



Gil ha assenyalat que, «un clar exemple va ser, la denúncia que vaig realitzar a les xarxes socials el mes de maig passat, després de comprovar que, des de l'STEI, es va utilitzar l'espai del tauler d'anuncis del Consell, per a col·locar un cartell que defensava l'escola en català, cartell que finalment va acabar a la paperera, acció que em va dur posteriorment a denunciar públicament que havia rebut amenaces de denúncia per part del propi STEI. També per part de MÉS i del PSOE, es va sol·licitar la condemna dels actes de retirada de propaganda ideològica»



Per tot això, VOX, presentarà a la sessió plenària corresponent al mes de setembre, que tindrà lloc dijous que ve, una moció relativa a la inserció de propaganda no laboral en els taulers d'anuncis destinats als treballadors. David Gil, ha assenyalat que, «l'Administració ha de garantir que els seus espais i recursos no siguin utilitzats de manera partidista o per a promoure interessos aliens a la seva missió essencial, que és la de servir a tots els ciutadans sense biaix ni favoritisme. En aquest sentit, els taulers d'anuncis destinats als treballadors del Consell de Mallorca han estat, tradicionalment, un espai reservat per a la difusió d'informació sindical, la qual és fonamental per a garantir la defensa dels drets dels treballadors i la transparència en les relacions laborals».



Segons el neofeixista, aquesta situació «planteja la necessitat urgent de regular la utilització dels taulers d'anuncis per a assegurar que la informació que es col·loqui en ells sigui pertinent, respectuosa i no comprometi la imparcialitat de l'administració».



Des de VOX han assegurat que «creiem fermament que la pluralitat d'opinions i la llibertat d'expressió són valors essencials en una democràcia. No obstant això, aquests valors han d'exercir-se dins d'un marc de respecte i ordre, especialment en espais públics i oficials. Permetre la inserció indiscriminada de propaganda no laboral en els taulers d'anuncis destinats als treballadors podria portar a un ús desmesurat i, en última instància, perjudicar la funcionalitat i el propòsit original d'aquests taulons».



«És fonamental que les administracions estableixin criteris clars per a la inserció de qualsevol tipus de contingut en aquests espais, garantint així que la informació sindical, per la seva rellevància i naturalesa, mantingui la seva prioritat. Al mateix temps, s'ha d'assegurar que qualsevol altra informació que es consideri apta per a ser col·locada en aquests taulons compleixi amb els principis de rellevància, objectivitat, professionalitat i imparcialitat, evitant que els treballadors es vegin exposats a propaganda que no té relació directa amb la seva feina o que pogués ser percebuda com a parcial o inapropiada», ha assegurat Gil.



Per tot això, els neofeixistes de VOX insten el Ple del Consell de Mallorca «a rebutjar la difusió de propaganda no laboral en els taulers d'anuncis destinats als treballadors, i reclama que s'estableixin criteris clars que garanteixin el respecte a l'objectivitat, professionalitat i imparcialitat d'aquesta administració, assegurant-se que tant la informació sindical mantingui el seu caràcter de contribució a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials pròpies dels sindicats, així com que siguin plenament respectades la identitat i les tradicions mallorquines espanyoles».