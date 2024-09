Demanen la compareixença urgent de la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per la presència dels menors als toros

MÉS per Mallorca i Més per Menorca han sol·licitat la compareixença urgent de la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per conèixer la seva opinió sobre l'assistència dels menors als toros que permetrà el Govern de Prohens. Els sobiranistes recorden que l'Observatori Balear de la Infància i l'Adolescència té l'obligació d'impulsar les recomanacions internacionals en matèria de protecció de menors i que aquestes, com l'Informe de 5 de març de 2018 del Comitè dels Drets del Nin de la Convenció sobre Drets del Nin de l'ONU, recullen la prohibició de la participació d'infants i adolescents a es corregudes de bous



«Les administracions públiques han de protegir els drets de la infància i l'adolescència perquè visquin en un entorn lliure de violències. Per això és imprescindible mantenir aquesta protecció i que els i les menors de 18 anys no puguin presenciar corregudes de bous», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió.



Carrió ha recordat que «els 'espectacles taurins' són espectacles públics on el maltractament i el sacrifici d'animals vius hi són presents. Però també on es pot ferir greument persones, fins i tot provocant-los la mort». És així com la prohibició de la participació dels i les menors de 18 anys en corregudes de bous es troba també recollida en l'Informe de 5 de març de 2018 del Comitè dels Drets del Nin de la Convenció sobre Drets del Nin de l'ONU.



La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, el passat febrer ja va demanar, sense èxit, a l'OBIA emetre un informe sobre l'impacte que pot suposar per als menors participar en les corregudes. Per aquest motiu ha requerit la compareixença de la directora de l'OBIA perquè expliqui la postura de l'òrgan entorn d'aquesta decisió.



La portaveu menorquinista lamenta que «els senyors de PP i de VOX ens volen fer tornar un segle enrere, a l'època del blanc i negre. Per sort, però, la societat ha passat pàgina de les seues obsessions, i la prova és que cada vegada menys persones assisteixen a les corregudes de toros». Gomila ha criticat que «el PP mentre amb una mà signa el pacte per a la infància, amb l'altra fa efectiu el seu acord amb l'extrema dreta. Prefereixen estar al costat de les obsessions de VOX que dels drets dels infants».