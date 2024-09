MÉS planteja un peatge a les carreteres per als vehicles no empadronats a Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciat la proposta de la formació per a implementar peatges per a vehicles de no residents a les vies d'altra ocupació de Mallorca, així com a altres carreteres com la Ma-10 (Serra de Tramuntana), «altament sensibles mediambientalment i saturades de manera constant pel trànsit de vehicles de lloguer». Una proposta, ha assegurat, que «contribuiria a la reducció de l'ús del cotxe privat, a més que milloraria l'eficiència del transport públic». Segons Alzamora, la mesura està en sintonia amb les polítiques i estratègies de la Unió Europea vigents en àmbits com els transports i la mobilitat, el turisme, el medi ambient i l'energia s'adapta a la normativa europea i ha recordat que aquest sistema de peatge per a no residents ja funciona altres territoris de la UE, com ara Portugal.

De fet, Alzamora ha explicat que la proposta, que serà debatuda en el pròxim del Consell, contempla un sistema que, en col·laboració amb els ajuntaments, permetria autoritzar tots els vehicles empadronats a circular de manera lliure i gratuïta. En canvi, els vehicles que no paguen cap impost a l'illa haurien d'assumir el peatge. «La recaptació d'aquest peatge tendria un caràcter finalista destinat al manteniment de la xarxa viària, minva de la petjada que provoca l'altra densitat de trànsit en l'entorn i millora de la xarxa viària municipal com a mesura compensatòria per la col·laboració dels ajuntaments en la iniciativa», ha dit Alzamora.

En concret la proposta de MÉS contempla implantar els peatges a les carreteres Ma-1, Ma-10, Ma-13, Ma-15 i Ma-19 i afectaria només els vehicles que no tenguin el domicili fiscal a qualsevol dels municipis de l'illa.

El portaveu ecosobiranista ha explicat que davant la situació de col·lapse, el Consell de Mallorca, titular de la xarxa insular de carreteres, «no pot quedar amb les mans plegades i ha d'adoptar mesures valentes». En aquest sentit, ha recordat que fins ara el president Llorenç Galmés només ha adoptat mesures per continuar ampliant la xarxa en compte de reduir el nombre de vehicles: «El PP només pensa a incrementar els cotxes i la contaminació. La situació necessita un canvi de model, en les darreres dues dècades el parc automobilístic de les Illes Balears s'ha disparat fins a situar-nos com un dels territoris amb més proporció de vehicles de tot el món». Alzamora ha explicat que en el cas concret de Mallorca, i segons consta al registre de l'IBESTAT, el ritme de creixement anual és de més de 10.000 vehicles. En total, l'illa té censats prop de 900.000 vehicles, dels quals el 10% (90.000) formen part de la flota d'automòbils de lloguer, segons el darrer informe fet públic per la patronal balear de lloguer de vehicles (Baleval).