Demanen al Govern si subvencionarà la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà'

«Subvencionarà el Govern de Marga Prohens les acadèmies que van en contra de la llengua pròpia i defensen un idioma inventat?». Aquesta és la pregunta que MÉS per Mallorca ha registrat al Parlament en referència a la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà' després que el Govern anunciàs la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2024.

Cal recordar que la Casa Reial espanyola va atorgar el títol honorífic de 'reial' a l'autodenominada 'Acadèmi de sa Llengó Baléà', que ni és acadèmia, ni la llengua és balear. L''Acadèmi' es tracta realment d'un grupuscle format per un parell de persones, cap d'ella amb cap tipus d'estudis filològics, que es va crear a imitació de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, que promou l'odi contra tot allò que sigui català i lluita per la fragmentació de la llengua. La polèmica concessió de la Casa Reial espanyola va propiciar una defensa unànime de la unitat del català per part de la societat civil i del món acadèmic.

Ara, el Govern, mitjançant la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2024. En concret, el Govern destinarà un import de 38.000€, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a donar suport a les activitats de les reials acadèmies de les Illes Balears, amb l’objectiu de facilitar a les corporacions de dret públic l’acompliment dels seus fins d’estudi i generació de coneixement, i per afavorir la transferència d’aquest coneixement a les institucions i a la societat. A més, ha autoritzat el pagament anticipat de fins al 100% de les subvencions que s’atorguin.

Per això, MÉS per Mallorca ha adreçat una pregunta a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques per a saber si té previst subvencionar aquesta antiacadèmia que promou la fragmentació lingüística.