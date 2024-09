El Govern convoca subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears

El Govern, mitjançant la conselleria de Presidència i Administracions Públiques, ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2024. La resolució s’ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i el termini per a presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des d'aquest divendres.

En concret, el Govern destinarà un import de 38.000€, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a donar suport a les activitats de les reials acadèmies de les Illes Balears, amb l’objectiu de facilitar a les corporacions de dret públic l’acompliment dels seus fins d’estudi i generació de coneixement, i per afavorir la transferència d’aquest coneixement a les institucions i a la societat. A més, ha autoritzat el pagament anticipat de fins al 100% de les subvencions que s’atorguin.

L’objecte dels ajuts és «la realització d’activitats d’estudi, recerca i promoció del coneixement que hagin fet durant l’any 2024 les entitats que les tenguin com a finalitat pròpia, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat, com ara la realització de cursos, conferències, tallers, jornades, trobades, seminaris, programes de recerca, actes o taules rodones, i la participació en aquests; l’edició de llibres, revistes, l’elaboració d’estudis o informes; la realització o millora de pàgines web o altres tipus d’accions de comunicació; l’organització o participació en exposicions, mostres, fires, concerts i altres de caràcter anàleg».

Aquesta convocatòria també preveu incloure les despeses de funcionament de les seus de les corporacions de dret públic (reials acadèmies), de lloguer, neteja, comunicacions telefòniques de veu i dades, electricitat, gas, aigua, taxes i imposts sobre l’immoble i assegurances, que seran subvencionables sempre que siguin indispensables per preparar o executar el projecte de manera adequada i estiguin relacionades directament amb l’activitat subvencionada.

Les raons d’interès públic per al pagament anticipat de fins al 100% d’aquestes subvencions es justifiquen pel fet que es tracta d’entitats sense ànim de lucre que, en general, disposen de recursos molt limitats per atendre el pagament de les despeses que genera la realització de les seves finalitats i tenen dificultats per accedir al crèdit. En la major part dels casos, aquestes entitats funcionen a partir de la dedicació voluntària dels seus membres, sense una estructura de personal.

El pagament de les subvencions es farà efectiu, amb caràcter general, una vegada que s’hagi acreditat l’acompliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció i s’hagi justificat l’execució de l’activitat subvencionada.

Per a presentar les sol·licituds la Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques habilitarà un tràmit telemàtic que estarà disponible a la pàgina web d’aquesta Direcció General.