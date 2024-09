El Pi: «El sector del taxi no pot competir amb les condicions d’Uber perquè som un territori limitat»

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que la resolució del Tribunal Constitucional serà una «gran estocada» per al sector del taxi. «El sector del taxi tradicional no pot competir amb les condicions d’Uber perquè som un territori limitat», explica el portaveu d’El Pi, Antoni Salas.

«Són necessàries les VTC o no? I si són necessàries, no haurien de competir amb les mateixes condicions que els taxistes?», demana el portaveu. «És injust per als taxistes que han passat per una sèrie de requisits en formació i qualificació. A més de tota una sèrie de regulacions que aquest sector no té», insisteix el conseller. «A més, les empreses de VTC abaixen els preus a la temporada baixa i agafen clients dels taxistes», denuncia.

«Les Illes Balears varen aprovar el 2019 una llei on marcava les regles del joc dels taxistes i les VTC i tots els grups polítics hi estarem d’acord», recorda el conseller. «Necessitam unes regles del joc clares i que tothom compleixi; i que afavoreixi la convivència d’ambdós sectors si és necessari. Per això s’han de limitar les llicències VTC que es puguin donar a les Illes», ha sentenciat.