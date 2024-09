MÉS proposa recuperar el requisit lingüístic per a accedir a la Funció Pública

MÉS per Mallorca ha presentat esmenes al Decret llei de simplificació administrativa del Govern de Prohens per a recuperar el requisit de coneixement de la llengua catalana per a accedir a la Funció Pública. El partit ecosobiranista pretén així assegurar els drets lingüístics de la ciutadania i complir amb el mandat estatutari de normalització lingüística. A més, l’esmena de MÉS per Mallorca elimina la possibilitat d’acreditar el nivell exigit de català en un termini màxim de dos anys.

«Dirigir-se i ser atesos a l’administració pública en la llengua pròpia del país és un dret i és imprescindible recuperar el requisit de coneixement de la llengua catalana per accedir a la funció pública», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. «A més, les administracions públiques tenen el mandat estatutari de treballar i vetllar per la normalització lingüística», ha recordat Ramon.

Així, MÉS per Mallorca ha presentat esmenes al que anomenen Decret llei de Destrucció Massiva del Govern de Prohens per a recuperar el requisit d’acreditació del coneixement de la llengua catalana per accedir a la Funció Pública. Entre les esmenes, a més, es troba la derogació de la possibilitat de l’acreditació del nivell exigit en un termini de dos anys que hi havia previst la Llei 3/2007 de Funció Pública de les Illes Balears.

A més, i davant el trencament formal del pacte entre PP i Vox, el partit ecosobiranista considera que el PP «ja no pot emprar l’extrema dreta com excusa per atacar la llengua pròpia del país i eliminar drets lingüístics i els encoratgen a votar a favor de l’esmena presentada». En aquest sentit, MÉS per Mallorca vol recordar que el PP no duia l’eliminació del requisit lingüístic per a accedir a la funció pública en el seu programa electoral i que el 88% de la ciutadania va votar en contra dels atacs a la llengua pròpia i d’eliminar drets lingüístics.