El conseller d'Educació cita la Bíblia al Parlament i lloa la «bona planificació» del nou curs

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha reivindicat aquest dimarts que l'inici del curs escolar «ha estat molt ben planificat», després que la diputada del PSIB Amanda Fernández l'hagi qualificat de «desastrós».

Vera ha rebutjat les acusacions de falta de planificació tot citant un fragment de la Bíblia: «Treu primer la biga del teu propi ull i llavors hi veuràs bé per a treure la palla de l'ull del teu germà», ha dit per fer referència a la gestió de l'anterior executiu.

Vera ha insistit a negar que hi hagi hagut caos en l'inici del curs, improvisació o falta de planificació en les adjudicacions d'interins. «Només hi ha hagut problemes tècnics pels quals ja he demanat disculpes i que s'han solucionat en temps rècord», ha recalcat.

El conseller d'Educació també ha reivindicat l'autonomia dels centres concertats que s'han adherit al pla pilot de segregació lingüística, després que el diputat del PSIB, Carles Bona, hagi acusat la conselleria de «desviar recursos perquè els centres concertats segreguin per llengua».