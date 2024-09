MÉS: «Simplificar l’Administració és també facilitar tràmits als docents interins, no donar barra lliure a infractors i especuladors»

La diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha exigit explicacions al conseller d’Educació pel caos, incertesa i manca de planificació de les adjudicacions dels docents interins durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts. La diputada ecosobiranista ha retret a l’Executiu que tot i que fa mesos que parlen d’un Decret llei de simplificació administrativa, «simplificar l’Administració és també facilitar tràmits als docents interins i funcionaris, no donar barra lliure als infractors i especuladors que volen destruir el nostre país. El PP té un concepte equivocat de simplificació administrativa».

«Sr. conseller, com explica el caos, la improvisació i la falta de planificació en l'adjudicació dels interins de la setmana passada?», ha demanat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, al conseller d’Educació, Antoni Vera. En aquest sentit, Ramon ha recordat que hi va haver funcionaris de carrera que han rebut places d'interins, adjudicacions duplicades, docents amb plaça definitiva a qui han adjudicat plaça interina, interins amb més de 30 places per davant a qui han adjudicat plaça o funcionaris que arriben a destí amb una plaça que no és de la seva especialitat.

A més, entre altres «despropòsits», Ramon ha recordat que tot aquest caos es va produir hores després d’haver estat desperts fins a les 2 de la matinada «amb la incertesa de saber si 6 hores després s’ha d’anar a fer feina o no». Una incertesa «agreujada quan t’avisen que tens plaça a una altra illa i t’has de posar a cercar on viure amb el que suposa viure a qualsevol illa de les Balears».

«Els i les interines necessiten certeses i el Govern no n'hi ha donat», ha estibat la diputada de MÉS per Mallorca al conseller d’Educació. «Fa mesos que parlam del decret de simplificació administrativa i, precisament, entre altres objectius un hauria de ser facilitar la vida i oferir les eines adequades al personal docent i funcionari a l'hora d’adjudicar places i no condonar a infractors, especuladors i a qui vol destruir el nostre país», ha criticat Ramon.

«Iniciar el procés d’adjudicacions en cap de setmana quan no hi ha ningú que pugui donar resposta ni solucions als problemes que s'originen, no és facilitar la vida ni simplificar res, és generar caos i incertesa a docents i famílies», ha continuat la diputada. «No tenir un programa informàtic en condicions i no licitar-lo quan tocava, fa 9 mesos, tampoc és facilitar la vida ni simplificar cap tràmit administratiu», ha afegit Ramon.

«Vostès s'han ocupat de fer contents els seus socis d'extrema dreta i crear problemes on no n'hi havia», ha retret la diputada mallorquinista. «Des del Partit Popular teniu el concepte de simplificació administrativa equivocat», ha assegurat.

«Els docents són el fonament imprescindible del nostre sistema educatiu. I el Govern té la responsabilitat de cuidar-los», ha conclòs la diputada.