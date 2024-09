MÉS: «La voluntat de Llorenç Galmés és fer petit el Consell de Mallorca relegant-lo a gestionar temes menors»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha acusat el president de la institució insular de «promoure, impulsar i avalar» l'esmena del PP al Decret Llei de simplificació administrativa que permetrà fer aparcaments turístics en sòl protegit. Segons, el portaveu ecosobiranista l'esmena dels conservadors «continua el camí iniciat per Llorenç Galmés de buidar de competències a la institució a favor del govern de Marga Prohens».

En aquest sentit, Alzamora ha assegurat que l'esmena registrada al Parlament per autoritzar aquests aparcaments «no només passa per damunt dels planejaments urbanístics municipals sinó per damunt de les competències insulars». Així, ha acusat Galmés de «desmantellar tota l'arquitectura normativa del Consell i renunciar a la gestió de qüestions vitals pel futur de Mallorca». Segons Alzamora, «el silenci de Galmés davant aquesta qüestió és molt significatiu» i suposa tota una declaració d'intencions. «Ja hem vist com ha renunciat a sol·licitar el traspàs de competències en matèria de transport terrestre, i ara això. La seva voluntat és fer petit el Consell relegant-lo a gestionar temes menors».

En el cas concret de l'esmena del PP, Alzamora no ha amagat la seva preocupació, ja que en cas de tirar endavant suposarà que s'habilitin aparcaments arreu de Mallorca sense tenir en compte el tipus de sòl. De fet, la proposta va en el sentit d'autoritzar aquestes instal·lacions en espais protegits. Encara més, el líder ecosobiranista retreu que la norma també està platejada «de manera inusual» amb caràcter retroactiu. Això, a la pràctica, assegura Alzamora, «és la demostració de l'urbanisme a la carta del PP que permetrà entre d'altres evitar sancions i clausurar l'aparcament il·legal de Cala Sa Nau, a Felanitx».

L'explotació d'aquest aparcament, segons ha recordat Alzamora, «és especialment greu, ja que està ubicat en una Àrea Natural d'Especial Interès i, per tant, compta amb una protecció especial». De fet, la parcel·la on es troba el pàrquing està no només està qualificada de ANEI, sinó que a l'àmbit territorial està protegit per xarxa natura 2.000, LIC i ZEPA. Una situació semblant al d'un aparcament a Santanyí. «Curiosament en ambdós municipis governa el PP», ha conclòs Alzamora.