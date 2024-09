El Parlament reprèn l'activitat ordinària amb l'ultra Le Senne a la presidència

El Parlament celebra dimarts el primer ple del nou període ordinari de sessions una setmana després de la sessió extraordinària que va servir per a confirmar que el neofeixista de Vox Gabriel Le Senne continuaria ocupant la presidència del Parlament gràcies a l'abstenció del PP.

La proposta de destitució del president d'extrema dreta va ser finalment rebutjada amb 25 vots a favor, 7 en contra i 27 abstencions. Cal recordar que la destitució necessitava, per a tirar endavant, una majoria de tres cinquens.

La convocatòria del ple extraordinari es va acordar per unanimitat a la Diputació Permanent del 7 d'agost passat, si bé amb protestes de l'oposició per la data, ja que el ple se celebrava dos mesos i mig després de la presentació de l'escrit de remoció i una setmana abans de l'inici del període de sessions.

La moció la varen presentar els grups de l'oposició el mes de juny passat després de l'acte violent amb la foto d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar en el ple en què es debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Cal recordar que Le Senne va arrabassar una imatge de Picornell i les Roges del Molinar de l'ordinador portàtil de la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido. Per aquest fet, Le Senne es troba actualment investigat judicialment per un delicte d'odi.

La DANA a Menorca, l'inici del curs escolar, la temporada turística i la migració

Aquests són alguns dels temes que els diputats plantejaran a les preguntes de control tant als consellers com a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el proper dimarts.

La sessió arribarà, a més, precedida per la ronda de reunions que Prohens té previst mantenir dilluns amb els portaveus dels grups parlamentaris per a abordar el nou curs polític.

El període ordinari de sessions es reprèn al mig d'una altra polèmica, aquesta vegada per l'ús de la sala de premsa per part dels diputats no adscrits.

Després que l'esquerra i Vox critiquessin i en primera instància vetessin l'ús d'aquestes instal·lacions per part dels diputats que han abandonat els grups, la Mesa va acordar finalment, encara que de manera temporal, que els no adscrits podran utilitzar la sala però sempre després dels grups.

Nova diputada del PSIB

El ple començarà a les 10.00 hores amb la presa de possessió de la nova diputada del PSIB Teresa Suárez, que accedeix a l'escó en substitució de Sílvia Cano, que ha deixat l'acta de diputada per a tornar a la docència.

L'ordre del dia inclou, per altra banda, una interpel·lació del PSIB al Govern en matèria d'habitatge, i dues mocions, una del PSIB i una altra de Més per Menorca, sobre polítiques LGTBI i de turisme, respectivament.

El ple conclourà amb el debat de dues proposicions no llei. El PP defensarà una iniciativa relativa a baixar l'IVA de la carn i el peix, mentre que el PSIB en defensaran una altra sobre les condicions laborals dels treballadors.