Francina Armengol (PSOE): «La finestra que obre Catalunya amb el finançament és una gran oportunitat per a les Balears»

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha encapçalat aquest dissabte la delegació dels 'socialistes' de les Balears que han assistit al Comitè Federal del PSOE, que ha convocat el Congrés federal de la formació pels pròxims 29 i 30 de novembre i 1 de desembre.

Una convocatòria que per Armengol «ens pot servir de rearmament ideològic per un partit que està transformant Espanya a millor, garantint més i millors drets per a la ciutadania i millorant també la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes».

En aquest sentit, Armengol ha avançat que des del PSIB-PSOE «participarem activament en totes les ponències del partit a escala federal per continuar construint junt l'Espanya que garanteixi les oportunitats per a tots i totes, amb tot el relacionat amb el marc competencial, les relacions entre el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes i el finançament dels serveis públics».

La secretària general ha destacat que el congrés «mantindrà el lideratge de Pedro Sánchez i a més ens servirà per reforçar-nos en qüestions que són fonamentals i que els socialistes de les Illes Balears sempre hem defensat de manera forta i amb conviccions clares».

En concret, Armengol ha defensat «la transformació de l'Espanya autonòmica a la federal, tenint en compte les singularitats de cada un dels territoris i entenent molt bé que la unitat es construeix des del pacte, l'acord i el consens», i ha qualificat de «gran oportunitat per a les Balears» el pacte per al finançament de Catalunya, perquè «tots i totes som conscients que el sistema de finançament autonòmic està més que caducat i això és el que garanteix la inversió en educació, sanitat i polítiques socials».

A més a més, la dirigent 'socialista' ha advertit que «els consensos que beneficien a Catalunya beneficien també a la resta d'Espanya, perquè hem retornat la pau i la cohesió social, la qual cosa era una assignatura pendent fonamental».

Finalment, Armengol ha recordat que «fa 20 anys que Catalunya va obrir el debat dels estatuts d'autonomia, i hi va haver comunitats autònomes com les Balears que vam aprofitar per obrir els nostres estatuts, i ara podem dir que hem guanyat en competències, en capacitat d'autogovern i en capacitat de finançament», per la qual cosa ha insistit en el fet que «la finestra que obre Catalunya és una oportunitat i una necessitat d'obrir un debat lleial i solidari entre totes les comunitats autònomes i el Govern d'Espanya per fer possibles les millores territorials i atendre les singularitats». «El PSOE és el partit que més s'assembla a Espanya», ha conclòs la secretària general. A la reunió del conclave 'socialista' també hi han assistit com a membres Marc Pons, Iago Negueruela, Josep Marí Ribas, Pilar Costa, Catalina Cladera i Silvana González.