MÉS per Mallorca i Més per Menorca s’uneixen per a «blindar el territori i facilitar l’Administració a les persones»

MÉS per Mallorca i Més per Menorca han presentat de manera conjunta 180 esmenes al Decret Llei de simplificació i racionalització administratives -que anomenen Decret Llei de Destrucció Massiva- per tal de «blindar el territori, posar fre a l’especulació i turistització i facilitar l’Administració a les persones». El partit mallorquinista i el partit menorquinista s’uneixen així per a contraposar el seu model al del Partit Popular de «destrucció, massificació turística i d’afavoriment d’especuladors i infractors».

«El Decret Llei de Destrucció Massiva de Prohens no persegueix la simplificació administrativa. El que pretén, únicament, és afavorir infractors i especuladors, augmentar la destrucció del territori i la turistització de ca nostra i privatitzar serveis públics», ha assegurat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «El Govern de Prohens no agilitza absolutament res. El que fan és eliminar qualsevol classe de regulació i garantia normativa per encimentar tot el sòl rústic i eliminar la protecció mediambiental», ha denunciat Apesteguia.

Per la seva banda, el diputat de Més per Menorca Josep Castells ha manifestat que «sempre que governa el PP acaba suposant una amenaça per a la preservació del territori, el que fa Prohens no és res nou, pretén perpetuar el llegat dels seus antecessors del partit». Castells també ha lamentat que «amb aquest decret, la presidenta s’ha llevat la careta, tots sabem per a qui governa i precisament no és per a la gent del carrer».

Entre les 180 esmenes presentades de manera conjunta pels mallorquinistes i menorquinistes destaquen les esmenes de recuperació de la prohibició d’edificar en zones inundables o incendiables i les esmenes de supressió de l’amnistia de cases i piscines il·legals en rústic. En aquest sentit, MÉS per Mallorca i Més per Menorca reiteren la seva oposició a mantenir les llicències turístiques en cases on es constati una infracció urbanística, el que s’ha anomenat com Esmena March, i consideren que allò que cal és «reduir la pressió sobre el sòl rústic i impedir que qui ha incomplert la llei pugui seguir enriquint-se».

A més, mallorquinistes i menorquinistes proposen també la creació d’un Cos d’Inspecció de les Illes Balears per a la inspecció d’instal·lacions i activitats en els àmbits urbanístic, mediambiental, turístic i d’activitats econòmiques amb l’objectiu de reforçar les capacitats inspectores de les administracions de les Illes Balears, especialment d’aquelles activitats en les quals s’ha generalitzat la declaració responsable com a títol habilitant per exercir-les.

D’altra banda, MÉS per Mallorca i Més per Menorca han presentat esmenes per «acostar, facilitar i agilitzar la relació de les persones amb l’Administració Pública, en lloc de fer-ho només per a grans empreses, especuladors i infractors com planteja el Decret Llei de Destrucció Massiva de Prohens, sense detriment de la regulació, la garantia normativa i l’interès general i sense recórrer a la privatització dels serveis públics».

En aquest sentit, per exemple, destaca l’esmena d’una «prestació econòmica com a dret subjectiu de totes les persones que tenguin dret a un habitatge social i es trobin en llista d’espera», de manera que la manca d’habitatges protegits no deixi abandonades totes aquelles persones que tenen dret a un habitatge social. Es pretén, així, garantir l’accés a un habitatge digne.