MÉS per Palma: «La nova plaça d’Espanya està pensada per al turisme, no per als ciutadans»

«El palmesans són expulsats de la plaça d’Espanya». Així ho ha denunciat MÉS per Palma. El partit condemna la transformació de la plaça d’Espanya, un projecte que considera «més orientat a satisfer les necessitats del turisme de masses que no pas a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Palma». La responsabilitat d’aquesta situació recau directament sobre el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, i el batle de Palma, Jaime Martínez, que «han prioritzat interessos externs per damunt dels residents», denuncien.

La renovació de la plaça d’Espanya, «una oportunitat perduda»

Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma, ha explicat que la seva formació ha pres una decisió ferma: no assistirà a l’acte d’inauguració de la renovada plaça d’Espanya, una plaça que no només ha perdut l’oportunitat de ser un model de sostenibilitat, sinó que també representa un retrocés en la mobilitat verda de la ciutat.

«Una plaça pensada per al turisme, no per a la gent de Palma»

Truyol ha criticat amb duresa la nova plaça d’Espanya, assenyalant que el projecte ha estat concebut pensant més en els visitants que en els habitants de la ciutat. «El que havia de ser un espai de convivència i un pulmó verd per a la gent de Palma s’ha transformat en una plaça dissenyada per a complaure els turistes, amb menys arbres i quasi fora ombres i sense les infraestructures necessàries per al benestar dels ciutadans. El regidor Antonio Deudero i el batle, Jaime Martínez, han preferit un model que oblida els veïnats i les seves necessitats diàries», ha afirmat Truyol.

«Eliminació del carril bici: un retrocés per a la mobilitat sostenible»

Una de les decisions més controvertides ha estat l’eliminació del carril bici, una infraestructura crucial per a fomentar una mobilitat sostenible i segura. «En lloc de reforçar la mobilitat verda, Deudero i Martínez han optat per afavorir el trànsit rodat, un pas enrere inacceptable en un moment en què la lluita contra el canvi climàtic hauria de ser prioritària. Aquesta plaça, en lloc de ser un exemple de modernitat i sostenibilitat, reflecteix una visió antiquada i centrada en el turisme de mases», ha destacat Truyol.

«Retirada del tramvia: una Palma menys connectada i més depenent del cotxe»

A més, MÉS considera que la retirada del projecte del tramvia, que hauria millorat significativament la connexió de la Plaça d’Espanya amb altres zones de la ciutat, ha estat un altre error greu en la gestió de Deudero i Martínez: «En lloc de facilitar la mobilitat pública, han decidit perpetuar la dependència dels vehicles privats, deixant Palma menys connectada i més contaminada».