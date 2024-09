Armengol considera que Prohens serà la presidenta menys democràtica que han tengut les Balears si manté Le Senne al càrrec

El Grup Parlamentari Socialista ha iniciat el nou curs polític establint les seves prioritats per al pròxim període de sessions parlamentàries, que començarà aquest dimarts amb un ple extraordinari per debatre la remoció del president del Parlament, Gabriel Le Senne.

Durant les Jornades Parlamentàries, la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha fet referència a la destitució de Le Senne lamentat que «si Prohens prefereix mantenir-lo i continuar enganxats a les polítiques d'extrema dreta, això ja no tendrà tornada enrere i l'haurem de qualificar de la presidenta menys democràtica que ha tengut la nostra comunitat autònoma».

Entre les propostes per als pròxims mesos, el PSIB acorda centrar-se en l'aplicació de la llei estatal d'habitatge per limitar els preus del lloguer en zones tensades, així com en limitar els creuers i regular el lloguer vacacional.

Armengol ha criticat la segregació lingüística impulsada pel PP, i ha reiterat el suport del partit a la comunitat educativa per haver frenat aquestes mesures. A més, ha advocat per una Espanya federal amb un nou sistema de finançament autonòmic que reconegui la singularitat i les necessitats de les Balears.