Gili: «Demanam al PP que actuï amb serietat i tregui el senyor Le Senne de la presidència del Parlament»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha demanat al Partit Popular que, en nom de tots els habitants de les Illes Balears, «voti a favor d’engegar a l’actual president del Parlament, Gabriel Le Senne».

«No podem tenir un personatge com aquest com a segona autoritat més important de la nostra comunitat», ha defensat Gili. «No podem tenir un partit com VOX en aquest càrrec. El PP té l’oportunitat de treure-lo i de ser responsable i coherent amb la gent de les Illes», ha insistit.

El president d'El Pi ha afegit que «no podem estar pendents tot el dia d’un partit que només amenaça, condiciona i la seva única fita és recentralitzar tot cap a Madrid i que nosaltres deixem de tenir cap mena de pes polític».