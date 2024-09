El Parlament debat aquest dimarts la destitució de Le Senne

El ple extraordinari del Parlament debat aquest dimarts, a les 10.30 hores, la destitució del president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), que no presidirà el ple.

A les 10.00 hores se celebrarà la Junta de Portaveus i, després, tendrà lloc el debat i la votació en un ple presidit pel vicepresident del Parlament, Mauricio Rovira (PP). Le Senne, per part seva, ocuparà un dels escons reservats per als membres de la Mesa.

La convocatòria del ple extraordinari es va acordar per unanimitat a la Diputació Permanent del 7 d'agost passat, si bé amb protestes de l'oposició per la data, ja que el ple se celebra dos mesos i mig després de la presentació de l'escrit de remoció i una setmana abans que comenci el període extraordinari de sessions.

La moció la varen presentar els grups de l'oposició el mes de juny passat després de l'acte violent amb la foto de les Roges del Molinar en el ple en què es debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Cal recordar que Le Senne va arrabassar una imatge de les Roges del Molinar de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido (PSIB).

Cal recordar que enmig de la tramitació de la moció de remoció de Le Senne, el líder de Vox, Santiago Abascal, va anunciar que la seva formació sortia dels governs de coalició amb el PP a diverses comunitats autònomes i que retirava el suport parlamentari a les Balears. L'endemà, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en roda de premsa va dir que «no s'entendria» que Le Senne continuàs en el càrrec ja que aquest va resultar de l'acord d'investidura.

El PP, per part seva, no ha confirmat si donarà suport o no la destitució de Le Senne, assenyalant que «es decidirà en el seu moment». La moció necessita el sí del PP -no n'hi hauria prou amb una abstenció- per a tirar endavant.

Cal recordar que Le Senne ha estat citat a declarar com investigat per delicte d'odi el pròxim 27 de setembre, als Jutjats de Via Alemanya. La citació del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma es produeix arran de la denúncia penal interposada per l'Associació Memòria de Mallorca, juntament amb les famílies d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, d'una banda, i de la querella presentada pel col·lectiu 'Estimada Aurora', per una altra, contra Le Senne per un presumpte delicte d'odi.