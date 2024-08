La UOB ha signat l’acord de compensacions per difícil cobertura, encara que el consideren «insuficient»

Aquest dijous, 28 d’agost de 2024, a l’illa d’Eivissa s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació amb la presència, entre d’altres, de la presidenta Margalida Prohens, el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera i del director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso per signar dos acords tractats a meses tècniques fetes durant el mes de maig i juny.

El Consell sectorial d’Ensenyament de la UOB (Unió Obrera Balear) ha signat els dos acords proposats per l’Administració sobre perillositat, penositat i toxicitat i difícil cobertura. «Ho hem fet perquè, tot i que són mesures clarament insuficients, suposen petites millores laborals per als docents que no podem permetre'ns rebutjar. Ara bé, no ens enganyem: aquests acords són només un pedaç temporal i no solucionen el greu problema que afronta el col·lectiu docent a les Illes Balears», asseguren des del sindicat.

Quant al primer complement, perillositat, penositat i toxicitat (250€), aquest el percebran, a partir de setembre, els docents que ocupin llocs catalogats com a perillosos, penosos o tòxics.

A més, s’ofereix un complement, anomenat de difícil cobertura, que des de la UOB consideren «molt minso comparant amb altres sectors», que es començarà a pagar el setembre de 2025: 200 € per als docents (funcionaris de carrera i interins) que treballin a Eivissa i 100 € per als de Menorca, que augmentaran en 100 € més el 2026. D'altra banda, el complement de molt difícil cobertura, que es meritarà a partir del pròxim mes de setembre, serà de 300 € per als docents de Formentera i Menorca/Eivissa (els d’aquestes dues illes, si compleixen certs criteris), amb un augment fins a 400 € el 2025.

UOB Ensenyament denuncia que «aquestes mesures poden generar un perillós enfrontament entre docents. Qui no pateix l’alt cost de la vida a les Illes Balears? Tots els docents d’aquest territori ens enfrontam als mateixos problemes: preus desorbitats, dificultats per accedir a l’habitatge i un salari que no es correspon amb la realitat econòmica actual».

Davant això, la UOB proposa «un augment contundent del complement de residència per a tots els docents de les Illes Balears. Només així es podrà compensar l’escalada desmesurada del cost de la vida i garantir la qualitat educativa que els nostres alumnes mereixen».

Des de UOB Ensenyament afirmen que han signat aquests acords perquè no volen perjudicar el col·lectiu, però que «no abaixaran la guàrdia». «Continuarem exigint les millores que els docents necessiten i no ens aturarem fins que l’Administració assumeixi la seva responsabilitat i prengui mesures efectives», declaren finalment.