Armengol: «Es deia que fer servir el català, el gallec o el basc a l’hemicicle rompia Espanya, però és exactament el contrari: la cus»

La presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, ha afirmat que l'ús de totes llengües oficials a la Cambra Baixa «no només ha estat possible, sinó que s'ha normalitzat» i ha sostengut que la mesura perdurarà en el temps.

En una entrevista d'aquest dimecres a 'El Punt Avui', l'expresidenta del Govern ha apuntat que, al principi, «es deia que fer servir el català, el gallec o el basc a l’hemicicle rompia Espanya, però és exactament el contrari: la cus».

A més, ha assenyalat que «a qui no viu en un territori de realitat plurilingüe, li acosta la realitat de les comunitats amb llengua pròpia, i a qui tenim la sort de la riquesa lingüística, ens permet defensar les nostres idees com les sentim i les pensam, en la nostra llengua».

Respecte a les qüestions tècniques per a facilitar l'ús de les llengües oficials diferents del castellà ha remarcat que «el que en un primer moment podia semblar una molèstia o un esforç innecessari, avui es veu amb la normalitat que implica reconèixer el nostre patrimoni cultural i lingüístic». «No ha estat en cap cas senzill, i jo estic enormement agraïda als treballadors i treballadores que no només ho han fet possible, sinó que ho han fet en un temps rècord», ha apuntat Armengol.

Finalment, en referència a la rebuda d'aquesta iniciativa, la presidenta ha explicat que «és habitual que les visites que venen de territoris amb llengua pròpia ho comentin com un fet positiu, que els fa sentir el Congrés més seu, més proper. També m’ha passat amb periodistes, amb familiars, amb amics... Em passa a mi mateixa, que pens i sent en català i valor enormement que a la casa de la nostra democràcia es puguin defensar idees en la meva llengua».