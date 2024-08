Sumar proposa prohibir els lloguers turístics a les Balears si el propietari no resideix a l'habitatge

La formació política Sumar ha proposat seguir l'exemple de ciutats com Nova York per prohibir el lloguer vacacional a les Illes Balears sempre que el propietari no visqui a la propietat.

El partit ha assegurat a través del seu compte de X (antic Twitter) que el 86% de la ciutadania de les Balears estaria a favor de prohibir el lloguer turístic per garantir el dret a l'habitatge dels residents.

La iniciativa de Sumar pren com a referència la nova normativa de Nova York, que a partir del 5 de setembre prohibirà els lloguers de curta durada si l’estada és inferior a un mes i no es comparteix amb el propietari.

Aquesta llei, coneguda com a Local Law 18, exigeix que els propietaris registrin les seves propietats a l'Ajuntament i estableix sancions de fins a 5.000 dòlars per incompliments. Segons recull el digital El Salto, aquesta nova regulació ha tengut un impacte immediat a la ciutat estatunidenca, amb la desaparició de milers d’anuncis de plataformes com Airbnb.

«Davant l'emergència habitacional que pateixen les nostres illes, la ciutadania ens marca el camí com reflecteix l'enquesta de Gadeso. Prohibir tot el lloguer turístic per garantir que la gent resident a les illes tengui accés a un habitatge digne i assequible», han reivindicat des de Sumar Illes Balears.

A més, des de la formació han afegit que «el bipartidisme només proposa construir, construir i construir més al país dels 3 milions de cases buides. I ja sabem on ens porta això. Hi ha alternatives menys depredadores que ja estan en marxa en uns altres països», conclouen.